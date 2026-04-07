Antoine Dupont snobé pour un transfert : Ce joueur du XV de France est recruté en priorité

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du rugby, si ce n’est le meilleur pour quelques uns. Forcément, avoir le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France dans son équipe en intéresserait plus d’un. Mais voilà que si certains avaient le choix de pouvoir recruter un joueur, leur préférence n’irait pas vers Antoine Dupont, mais plutôt vers un autre Français.

Le rugby français peut compter actuellement sur de nombreux talents. De quoi faire le bonheur de Fabien Galthié à la tête du XV de France, qui a l’embarras du choix au moment de composer son équipe. Forcément, quand il s’agit de parler d’un phénomène dans le rugby français, les regards se tournent vers Antoine Dupont. Mais voilà que depuis quelques mois, un autre joueur est en train de lui voler la vedette : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB n’en finit plus de crever l’écran avec ses performances en club comme en sélection. De quoi faire de LBB le nouveau chouchou de beaucoup…

Antoine Dupont - Stade Toulousain : Guy Novès lance un avertissement ! https://t.co/5I4CQ4hk9r — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Lors du 6 Nations, qui c’est qui te le fait gagner ? » Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey, le XV de France peut se réjouir d’avoir deux tels talents dans son équipe. Mais voilà que s’il ne fallait en choisir qu’un seul à recruter ? Au micro de RMC, Eric Di Meco a lui fait son choix, snobant alors Dupont pour Bielle-Biarrey : « Aujourd’hui si je dois en prend un dans mon équipe, je prends Bielle-Biarrey ou Dupont ? Moi, je sais qui je prends. Je prends Bielle-Biarrey. Il t’a mis des essais qui n’étaient même pas construits. Lors du 6 Nations, qui c’est qui te le fait gagner ? Si Bielle-Biarrey n’est pas là, tu ne le gagnes pas ». De son côté, Vincent Moscato a eu du mal à trancher entre les deux : « C’est très compliqué parce que ce n’est pas du tout les mêmes postes ».