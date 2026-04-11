Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : «Ça me saoulerait», la situation qui agace une star du XV de France !

Pendant le Tournoi des VI Nations, Matthieu Jalibert a profité de l’absence de Romain Ntamack sur blessure pour se montrer avec le XV de France. Le demi d’ouverture de l’UBB a affiché un visage très convaincant, ce qui a relancé la concurrence à ce poste. Une star de Fabien Galthié s’est toutefois révélée agacée par cette situation.
Le Tournoi des VI Nations a totalement relancé la concurrence au XV de France. Matthieu Jalibert a en effet profité de l’absence de Romain Ntamack, blessé, pour se montrer sous son meilleur visage aux côtés d’Antoine Dupont. Depuis, la question de savoir qui du demi d’ouverture du Stade toulousain ou de l’UBB doit être titulaire dans l’équipe de Fabien Galthié ne cesse de revenir. Une star de la sélection tricolore a d’ailleurs avoué être agacée par cette situation.
«Pendant des années, le rugby français s’est plaint de ne pas avoir de grands joueurs»
« Ça fait combien d’années qu’on les compare ? 6, 7 ans ? Ça me saoulerait. Pendant des années, le rugby français s’est plaint de ne pas avoir de grands joueurs. Et là, on a deux grands demis d’ouverture et on est tout le temps en train de savoir lequel est meilleur que l’autre... » a d’abord confié Thomas Ramos en conférence de presse, dans des propos rapportés par Sports.fr.
«Profitons plutôt d’avoir deux bons numéros 10 en France»
« Je pense qu’il faut juste les laisser jouer et commenter si on a envie. Je suis plus dans un délire de me dire: « Profitons plutôt d’avoir deux bons numéros 10 en France, plutôt que de vouloir à chaque fois envoyer une pique à l’un ou à l’autre. » » a ensuite ajouté l’arrière du Stade toulousain et du XV de France. Fabien Galthié va pourtant devoir prendre une décision en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie. Certains entraîneurs du Top 14 lui ont proposé de prendre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack dans le groupe, et d’alterner selon l’adversaire. Mais cela n’a pas vraiment été dans les habitudes du coach français jusqu’à présent. À suivre...