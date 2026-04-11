Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : «Ça me saoulerait», la situation qui agace une star du XV de France !

Pierrick Levallet

Pendant le Tournoi des VI Nations, Matthieu Jalibert a profité de l’absence de Romain Ntamack sur blessure pour se montrer avec le XV de France. Le demi d’ouverture de l’UBB a affiché un visage très convaincant, ce qui a relancé la concurrence à ce poste. Une star de Fabien Galthié s’est toutefois révélée agacée par cette situation.

Le Tournoi des VI Nations a totalement relancé la concurrence au XV de France. Matthieu Jalibert a en effet profité de l’absence de Romain Ntamack, blessé, pour se montrer sous son meilleur visage aux côtés d’Antoine Dupont. Depuis, la question de savoir qui du demi d’ouverture du Stade toulousain ou de l’UBB doit être titulaire dans l’équipe de Fabien Galthié ne cesse de revenir. Une star de la sélection tricolore a d’ailleurs avoué être agacée par cette situation.

Matthieu Jalibert s'est transformé : L'UBB balance avant son choc face à Romain Ntamack ! https://t.co/z4eOCFjaho — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Pendant des années, le rugby français s’est plaint de ne pas avoir de grands joueurs» « Ça fait combien d’années qu’on les compare ? 6, 7 ans ? Ça me saoulerait. Pendant des années, le rugby français s’est plaint de ne pas avoir de grands joueurs. Et là, on a deux grands demis d’ouverture et on est tout le temps en train de savoir lequel est meilleur que l’autre... » a d’abord confié Thomas Ramos en conférence de presse, dans des propos rapportés par Sports.fr.