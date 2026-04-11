XV de France : Antoine Dupont bientôt remplacé par une «rockstar» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont n'est plus à présenter. Capitaine du XV de France, il est la star du rugby français qui a su acquérir une renommée encore plus importante lors de sa participation victorieuse avec l'équpe tricolore de rugby à VII pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, malgré son statut de meilleur joueur du monde, une « rockstar » compatriote menace ledit statut selon un journaliste de RMC Sport.

Le back-to-back a été rempli. Le XV de France de Fabien Galthié est parvenu à remporter deux Tournois du 6 nations de suite en 2025 et cette année. D'ailleurs, la bande d'Antoine Dupont est passée tout proche du Grand Chelem puisqu'elle n'a perdu qu'un seul et unique match début mars en terres écossaises (50-40). Il aura certes fallu une pénalité de dernière minute tapée par Thomas Ramos pour les Bleus valident leur triomphe au 6 nations la semaine suivante face à l'Angleterre au Stade de France (48-46). Mais au cours de cette rencontre, un des ailiers du XV de France a su tirer son épingle du jeu.

🏉 UBB-Toulouse, J-1 : Bielle-Biarrey peut-il dépasser Dupont ?



Denis Charvet : "Pas encore. Dupont est la star du rugby mondial. On se rend pas compte de l'impact des Jeux Olympiques. Il n'est plus seulement reconnu dans le monde du rugby, mais dans le monde tout court." pic.twitter.com/5bkvjFklpJ — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 11, 2026

«C'est une météorite qui arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles et qui casse tout sur son passage» Avec quatre essais aplatis derrière la ligne d'en-but anglaise, Louis Bielle-Biarrey a une fois de plus fait parler sa vitesse dans les couloirs. Si bien qu'aux yeux de Christophe Cessieux, journaliste de RMC Sport, un changement de dynamique au sein de la sélection tricolore pourrait avoir lieu à terme. « Bielle-Biarrey peut-il dépasser Dupont ? Ce sont deux garçons différents, d'une génération différente. Effectivement, Dupont est plus dans la tradition des joueurs de rugby français, issus du terroir et attachés à la terre et au Stade toulousain. L'autre, c'est plus une rockstar, c'est une météorite qui arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles et qui casse tout sur son passage. C'est un garçon qui suscite vachement l'intérêt de la jeune génération ».