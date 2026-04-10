F1 - La fin est proche pour Verstappen : Son père a parlé, tout est relancé pour son avenir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 va-t-elle perdre Max Verstappen de façon prématurée ? Le champion aux quatre titres mondiaux se montre de plus en plus las des week-ends de course sous la nouvelle réglementation instaurée en début de saison. D’autant plus qu’un allié de poids s’en ira à la fin de son contrat chez Red Bull. Son père Jos a pris la parole, relançant le débat sur son avenir par la même occasion.

Et si Max Verstappen tournait le dos au paddock plus tôt que prévu ? Le quadruple champion du monde avait déjà par le passé fait part de sa position claire au sujet de sa carrière : il ne s’éternisera pas dans le monde de la Formule 1. Mais le pilote de 28 ans qui est sur la grille depuis 2015 évoque régulièrement son mécontentement concernant la nouvelle réglementation des monoplaces au point où son départ dès la fin de saison est devenu plus qu’une hypothèse à prendre en considération.

🚨 Red Bull annonce le départ de GianPiero Lambiase !

L'ingénieur de Max Verstappen va quitter l'équipe "en 2028, à la fin de son contrat" ! #F1 pic.twitter.com/364wZNVkcZ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 9, 2026

«Nous avons encore un an et demi à deux ans pour travailler avec lui» En parallèle, son ingénieur de confiance Gianpiero Lambiase va rejoindre McLaren en tant que directeur de course au terme de son contrat avec Red Bull en 2028 qui coïncide avec la fin de l’engagement contractuel de Max Verstappen avec l’écurie autrichienne. Un départ qui n’a pas surpris le cercle privé du pilote néerlandais à en croire les propos de son père Jos. « Nous le savions depuis un moment, et nous savions aussi quand cela allait se produire. Nous avons encore un an et demi à deux ans pour travailler avec lui. C’est une énorme opportunité pour lui. Nous comprenons, et nous lui avons aussi dit qu’il devait le faire. Il doit saisir cette chance à deux mains. C’est à Red Bull de le remplacer maintenant. Nous allons voir ce qu’ils font ».