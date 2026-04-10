F1 - La fin est proche pour Verstappen : Son père a parlé, tout est relancé pour son avenir ?

La Formule 1 va-t-elle perdre Max Verstappen de façon prématurée ? Le champion aux quatre titres mondiaux se montre de plus en plus las des week-ends de course sous la nouvelle réglementation instaurée en début de saison. D’autant plus qu’un allié de poids s’en ira à la fin de son contrat chez Red Bull. Son père Jos a pris la parole, relançant le débat sur son avenir par la même occasion.
Et si Max Verstappen tournait le dos au paddock plus tôt que prévu ? Le quadruple champion du monde avait déjà par le passé fait part de sa position claire au sujet de sa carrière : il ne s’éternisera pas dans le monde de la Formule 1. Mais le pilote de 28 ans qui est sur la grille depuis 2015 évoque régulièrement son mécontentement concernant la nouvelle réglementation des monoplaces au point où son départ dès la fin de saison est devenu plus qu’une hypothèse à prendre en considération.
«Nous avons encore un an et demi à deux ans pour travailler avec lui»
En parallèle, son ingénieur de confiance Gianpiero Lambiase va rejoindre McLaren en tant que directeur de course au terme de son contrat avec Red Bull en 2028 qui coïncide avec la fin de l’engagement contractuel de Max Verstappen avec l’écurie autrichienne. Un départ qui n’a pas surpris le cercle privé du pilote néerlandais à en croire les propos de son père Jos. « Nous le savions depuis un moment, et nous savions aussi quand cela allait se produire. Nous avons encore un an et demi à deux ans pour travailler avec lui. C’est une énorme opportunité pour lui. Nous comprenons, et nous lui avons aussi dit qu’il devait le faire. Il doit saisir cette chance à deux mains. C’est à Red Bull de le remplacer maintenant. Nous allons voir ce qu’ils font ».
«Je pense qu’il va continuer»
Il y a quelques années, Max Verstappen avait fait savoir que le jour où sa collaboration avec Gianpiero Lambiase touchait à sa fin chez Red Bull, le Néerlandais se retirerait aussi. Mais depuis cette intervention du champion aux quatre couronnes mondiales de F1, la donne n’est plus la même comme Jos Verstappen l’a assuré au shakedown du TAC Rally dans des propos relayés par sports.auto-moto.com. « Beaucoup de choses ont changé. Surtout après quatre titres mondiaux, vous avez accompli énormément ensemble. Bien sûr, tout dépend de Max, mais personnellement je pense simplement qu’il va continuer. Je pense qu’il va continuer. On dirait que la Formule 1 et la FIA vont de toute façon changer les règles. Ce qu’ils peuvent faire dès cette année aidera déjà. Aussi pour les fans et les pilotes. Ils se plaignent énormément. Je pense qu’ils savent ce qu’il faut faire ».