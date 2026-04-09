Une star de XV de France avec la Marine nationale, c’est officiel !

Un changement de statut et pas uniquement sur le rectangle vert. Très en vue pendant la dernière campagne victorieuse du XV de France au Tournoi des 6 nations, il a confirmé tous les espoirs placés en lui. Au point où la Marine nationale l’a contacté pour s’engager… une demande acceptée !
Pendant le dernier Tournoi des 6 nations, il a justifié son importance grandissante au sein du XV de France et notamment face à l’Angleterre le 15 mars pour la rencontre du titre (48-46). En franchissant à quatre reprises la ligne d’en-but, cette star du groupe de Fabien Galthié a confirmé sa montée en puissance en jouant un rôle clé dans le sacre du XV de France.
LBB, la Marine en attendant un nouveau contrat à l’UBB ?
Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est une étoile montante du rugby français. L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles est devenu un incontournable du XV de France avec 27 capes depuis ses débuts en 2023. Surnommé « Bip Bip » pour sa vivacité ou tout simplement LBB en référence à ses initiales, la question de son avenir revient occasionnellement dans la presse spécialisée. Et pour cause, son contrat à l’UBB prendra fin en juin 2027, faisant de ce dossier une urgence pour les décideurs de l’institution bordelaise. Sud-Ouest révèle ces dernières heures que le président Laurent Marti et le coach Yannick Bru feraient de la question contractuelle de Bielle-Biarrey une priorité à ce jour lorsque le principal concerné n’envisagerait pas non plus de changer d’air.
Louis Bielle-Biarrey ambassadeur de la Marine nationale pour ses 400 ans !
Toutefois, quand bien même aucune prolongation de contrat ne soit à signaler pour Louis Bielle-Biarrey, un tout autre engagement a été pris envers… la Marine nationale ! Le compte chef d’état-major de la Marine a publié une vidéo sur X mercredi annonçant le début du partenariat du joueur du XV de France dans le cadre de la campagne « La Marine recrute ». Bielle-Biarrey est son nouvel ambassadeur à l’occasion du 400ème anniversaire de la Marine nationale. « Combativité, engagement, esprit d’équipage. Dans la Marine comme dans le sport, l’individu s’efface devant le collectif. C’est la condition de la victoire », voici la conclusion du post de la Marine proposant une mise en scène de la star de la sélection tricolore lisant le journal communiquant cette association avec le rugbyman.