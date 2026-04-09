Une star de XV de France avec la Marine nationale, c’est officiel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un changement de statut et pas uniquement sur le rectangle vert. Très en vue pendant la dernière campagne victorieuse du XV de France au Tournoi des 6 nations, il a confirmé tous les espoirs placés en lui. Au point où la Marine nationale l’a contacté pour s’engager… une demande acceptée !

Pendant le dernier Tournoi des 6 nations, il a justifié son importance grandissante au sein du XV de France et notamment face à l’Angleterre le 15 mars pour la rencontre du titre (48-46). En franchissant à quatre reprises la ligne d’en-but, cette star du groupe de Fabien Galthié a confirmé sa montée en puissance en jouant un rôle clé dans le sacre du XV de France.

La « Marine recrute » décolle, elle a un nouvel ambassadeur: Louis Bielle-Biarrey.



Pour l’année 2026, anniversaire des 400 ans de la @MarineNationale, quel meilleur ambassadeur pour incarner les 80 métiers qui existent dans la Marine ?



Combativité, engagement, esprit… pic.twitter.com/CdhpEVHluN — Chef d'état-major de la Marine (@CEMM_FR) April 8, 2026

LBB, la Marine en attendant un nouveau contrat à l’UBB ? Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est une étoile montante du rugby français. L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles est devenu un incontournable du XV de France avec 27 capes depuis ses débuts en 2023. Surnommé « Bip Bip » pour sa vivacité ou tout simplement LBB en référence à ses initiales, la question de son avenir revient occasionnellement dans la presse spécialisée. Et pour cause, son contrat à l’UBB prendra fin en juin 2027, faisant de ce dossier une urgence pour les décideurs de l’institution bordelaise. Sud-Ouest révèle ces dernières heures que le président Laurent Marti et le coach Yannick Bru feraient de la question contractuelle de Bielle-Biarrey une priorité à ce jour lorsque le principal concerné n’envisagerait pas non plus de changer d’air.