Nouvelle reconversion pour Florent Manaudou, l'entrainement intensif pour jouer au rugby !

Amadou Diawara

Véritable champion de natation, Florent Manaudou a tenté une carrière de handballeur, avant de participer à l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Passé chez France Télévisions, où il joue dans une série, le sportif de 35 ans a exercé une toute nouvelle discipline dernièrement. En effet, Florent Manaudou s'est entrainé intensivement pour jouer au rugby.

Florent Manaudou a suivi les traces de sa sœur, Laure, en devenant nageur professionnel. Et le sportif de 35 ans a eu de la réussite dans cette discipline, notamment aux JO. En effet, Florent Manaudou a offert six médailles au total à la délégation française aux Jeux Olympiques, ayant décroché l'or au 50m nage libre à Londres en 2012, remporté deux fois l'argent à Rio en 2016 (50m nage libre et 4x100m nage libre), une nouvelle fois l'argent à Tokyo en 2021 (50m nage libre), et deux fois le bronze à Paris en 2024 (50m nage libre et 4x100 4 nages).

Florent Manaudou et Elsa Bois : La déclaration d'amour à Danse avec les Stars ! https://t.co/7tysndIz1U — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Florent Manaudou joue au rugby dans A priori Ayant fait une pause dans sa carrière de nageur entre septembre 2016 et mars 2019, Florent Manaudou a tenté une carrière de handballeur. Et l'année dernière, il a participé à la 14ème saison de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans l'émission de TF1 (et dans la vie), Florent Manaudou a fait forte impression, ayant terminé à la deuxième place, derrière Lenie (et Jordan Mouillerac).