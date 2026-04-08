Nouvelle reconversion pour Florent Manaudou, l'entrainement intensif pour jouer au rugby !

Véritable champion de natation, Florent Manaudou a tenté une carrière de handballeur, avant de participer à l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Passé chez France Télévisions, où il joue dans une série, le sportif de 35 ans a exercé une toute nouvelle discipline dernièrement. En effet, Florent Manaudou s'est entrainé intensivement pour jouer au rugby.
Florent Manaudou a suivi les traces de sa sœur, Laure, en devenant nageur professionnel. Et le sportif de 35 ans a eu de la réussite dans cette discipline, notamment aux JO. En effet, Florent Manaudou a offert six médailles au total à la délégation française aux Jeux Olympiques, ayant décroché l'or au 50m nage libre à Londres en 2012, remporté deux fois l'argent à Rio en 2016 (50m nage libre et 4x100m nage libre), une nouvelle fois l'argent à Tokyo en 2021 (50m nage libre), et deux fois le bronze à Paris en 2024 (50m nage libre et 4x100 4 nages).
Florent Manaudou joue au rugby dans A priori
Ayant fait une pause dans sa carrière de nageur entre septembre 2016 et mars 2019, Florent Manaudou a tenté une carrière de handballeur. Et l'année dernière, il a participé à la 14ème saison de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans l'émission de TF1 (et dans la vie), Florent Manaudou a fait forte impression, ayant terminé à la deuxième place, derrière Lenie (et Jordan Mouillerac).
«Non, jamais de la vie, c'est moi qui tire»
Après la natation, le handball et la danse, Florent Manaudou s'est une nouvelle fois reconverti cette année. En effet, le frère de Laure Manaudou a lancé sa carrière d'acteur, jouant dans A Priori, diffusé sur France 3. Dans la saison 2 de cette série, Florent Manaudou s'est essayé au rugby, refusant d'avoir une doublure pour ses prises avec le ballon ovale. « À un moment de l'épisode, le personnage de Florent doit transformer un essai. On a tourné avec des vrais rugbymen, quelqu'un pouvait donc tirer à sa place. Il a dit : "non, jamais de la vie, c'est moi qui tire". Du coup, il s'est entraîné, entraîné. Et au bout de 5 ou 6 prises, peut-être, il a réussi à le mettre. Et là, il m'a dit que c'était bon pour le tournage », a révélé Benoît Masocco, producteur d'A priori lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs.