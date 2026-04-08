Florent Manaudou quitte TF1, Koh Lanta est éclipsé !

Amadou Diawara

Ayant fait ses preuves dans les bassins, Florent Manaudou s'est essayé à la danse, et il a fait forte impression. En effet, le sportif de 35 ans a terminé à la deuxième place de l'émission Danse avec les Stars l'année dernière. Ayant quitté TF1, Florent Manaudou joue désormais dans A Priori. Et la série de France 3 a encore fait mieux que Koh Lanta ce mardi soir.

Véritable champion de natation, Florent Manaudou s'est essayé brièvement au handball, avant de briller sur les parquets de TF1. En effet, le sportif de 35 ans a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans l'émission (et dans la vie), Florent Manaudou a terminé à la deuxième position, derrière Lenie (et son partenaire Jordan Mouillerac).

Florent Manaudou et Elsa Bois : La déclaration d'amour à Danse avec les Stars ! https://t.co/7tysndIz1U — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

A priori est encore en tête des audiences Sur TF1 l'année dernière, Florent Manaudou vient de passer chez France Télévisions. En effet, le nageur joue dans A Priori, diffusée tous les mardis soir sur France 3. Et la série policière fait un carton. En effet, la chaîne a encore terminé en tête des audiences grâce à la nouvelle saison d'A Priori. Selon Médiamétrie, 2,75 millions de téléspectateurs ont regardé les deux derniers épisodes de la comédie avec Florent Manaudou ce mardi, soit 16,4 % du public. Pour rappel, ils étaient 2,74 millions la semaine dernière, soit 17,3% de part d'audience.