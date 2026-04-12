Matthieu Jalibert a écoeuré Antoine Dupont, «c’est incroyable» !

Ce dimanche, l’UBB a contrecarré les plans d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 29 ans souhaitait prendre sa revanche sur les Unionistes en Champions Cup. Mais finalement, le Stade toulousain s’est incliné (30-15). Et Matthieu Jalibert a été impressionné par un détail en particulier pendant cette rencontre franco-française sur la scène européenne.
Après avoir été éliminé de la Champions Cup par l’UBB la saison dernière, le Stade toulousain souhaitait prendre sa revanche ce dimanche. Les hommes d’Ugo Mola retrouvaient ceux de Yannick Bru pour une nouvelle rencontre franco-française sur la scène européenne. Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient donc opposés à Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert. Et tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour les Rouge-et-Noir.
L'UBB élimine encore le Stade toulousain en Champions Cup
Le Stade toulousain s’est en effet fait éliminer une nouvelle fois par l’UBB ce dimanche. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers se sont imposés sur leur pelouse (30-15). Antoine Dupont devra donc reporter ses rêves de revanche à plus tard. Le demi d’ouverture bordelais, lui, n’a pas caché sa joie après la partie.
«L'ambiance est assez incroyable»
« En première période, on était crispés, on sentait qu'on pouvait faire des choses mais on perdait le ballon. Ça s'est débridé en deuxième période. L'ambiance est assez incroyable. On n'a rien gagné, on se donne encore le droit d'aller chercher quelque chose. L'Europe, c'est un jeu d'attaque, les arbitres laissent de la vitesse dans le jeu. Je suis content, vivre ça devant ce public, c'est incroyable » a lancé Matthieu Jalibert au micro de France 2, dans des propos rapportés par 20 Minutes. L’UBB poursuit donc l’aventure en Champions Cup. Les hommes de Yannick Bru retrouveront Bath, bourreau de Northampton ce vendredi (43-41). Les Bordelais peuvent encore rêver d’un sacre sur la scène européenne, et peuvent ainsi prétendre au doublé cette saison s’ils parviennent à prendre le Bouclier de Brennus en Top 14. À suivre...