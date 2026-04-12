Matthieu Jalibert a écoeuré Antoine Dupont, «c’est incroyable» !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l’UBB a contrecarré les plans d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 29 ans souhaitait prendre sa revanche sur les Unionistes en Champions Cup. Mais finalement, le Stade toulousain s’est incliné (30-15). Et Matthieu Jalibert a été impressionné par un détail en particulier pendant cette rencontre franco-française sur la scène européenne.

Après avoir été éliminé de la Champions Cup par l’UBB la saison dernière, le Stade toulousain souhaitait prendre sa revanche ce dimanche. Les hommes d’Ugo Mola retrouvaient ceux de Yannick Bru pour une nouvelle rencontre franco-française sur la scène européenne. Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient donc opposés à Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert. Et tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour les Rouge-et-Noir.

Dupont et Ntamack contre Jalibert et Bielle-Biarrey : «On risque d'être déçu», une désillusion en prévision ? https://t.co/7mLlh02uli — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

L'UBB élimine encore le Stade toulousain en Champions Cup Le Stade toulousain s’est en effet fait éliminer une nouvelle fois par l’UBB ce dimanche. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers se sont imposés sur leur pelouse (30-15). Antoine Dupont devra donc reporter ses rêves de revanche à plus tard. Le demi d’ouverture bordelais, lui, n’a pas caché sa joie après la partie.