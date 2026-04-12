Antoine Dupont et Toulouse veulent leur «revanche» sur l’UBB, «ils sont décidés à en découdre»

Axel Cornic

On connait trois des quatre demi-finalistes de la Champions Cup, avec Bath, Toulon et le Leinster. Manque le dernier et ça va se jouer ce dimanche entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, considérées comme deux des meilleures équipes de la planète rugby. Et Antoine Dupont ainsi que ses coéquipiers semblent décidés à prendre leur revanche après la défaite de la saison dernière !

C’est l’affiche que tout le monde attendait. Tenant du titre, l’UBB va accueillir ce dimanche le Stade Toulousain à Chaban-Delmas, pour le dernier quart de finale de la Champions Cup. Un match qui sent la poudre, puisque les deux équipes se connaissent très bien et se disputent tous les titres depuis un quelques années.

Are you ready ? 😤 pic.twitter.com/Kx0jWgso0f — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 11, 2026

« Il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière » Dès la fin de son huitième de finale, Antoine Dupont avait lancé les hostilités face à l’UBB. « C’est une équipe qu’on connaît très bien et, si on retrouve l’UBB, évidemment qu’il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière mais on aura le temps de monter tout petit à petit dans la préparation cette semaine » a déclaré le capitaine du Stade Toulousain concernant la demi-finale de la saison dernière, à laquelle il n’avait toutefois pas participé. « Ce sont les tenants du titre, donc ça sera un gros challenge pour nous ».