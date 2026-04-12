Une bagarre éclate : Un joueur du XV de France finit en garde à vue avec un coéquipier

Axel Cornic

Depuis 2020 et l’arrivée de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, le XV de France a gravi les échelons, devenant l’une des équipes les plus fortes de la planète rugby. Mais les Bleus ont également traversé des nombreuses polémiques, avec notamment une tournée en Argentine au cours de l’été 2024 qui a tourné à la catastrophe. Et on semble être passés tout près d’un nouvel épisode délicat...

Face aux dérives du football, le rugby a souvent été mis en avant avec ses sacrosaintes valeurs. Pourtant, on n’a jamais eu autant de scandales et surtout dans les hautes sphères de ce sport, avec la désormais célèbre affaire Jegou-Auradou, ou encore le dérapage de Melvyn Jaminet, qui ont écorné l’image du XV de France.

Bielle-Biarrey, Jalibert... Antoine Dupont sait déjà le calvaire qui l’attend face à l’UBB https://t.co/nB6jRQP7if — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Montagne et Tauzin en garde à vue à Clermont La liste aurait très bien pu s’allonger tout récemment. Un joueur du XV de France aurait en effet été impliqué dans une bagarre dans la nuit de vendredi, avec la police qui a dû intervenir. Il s’agit de Régis Montagne, qui avec son coéquipier Lucas Tauzin serait fini en garde à vue après une violente altercation avec un inconnu. D’après les informations du Parisien, les faits se sont passés vendredi 10 avril dans les rues de Clermont-Ferrand, avec les deux joueurs de l’ASM qui auraient été pris à partie à la sortie d’un restaurant aux alentours de 23h30, alors qu’ils étaient en compagnie de leurs compagnes.