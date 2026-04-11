Matthieu Jalibert s'est transformé : L'UBB balance avant son choc face à Romain Ntamack !

C'est l'une des rivalités qui fait le plus parler dans le rugby français ces dernières années, et cela tombe bien puisque Matthieu Jalibert et Romain Ntamack vont se retrouver dimanche à l'occasion du choc entre l'UBB et le Stade Toulousain en Champions Cup.
Dimanche, Matthieu Jalibert sera opposé à son meilleur ennemi à savoir Romain Ntamack, son grand rival pour le poste d'ouvreur du XV de France. Les deux hommes s'affrontent effectivement à l'occasion du choc entre l'UBB et le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup dimanche. L'occasion pour Yannick Bru de se prononcer sur l'évolution de Matthieu Jalibert qui s'est métamorphosé ces derniers mois comme l'explique le coach de l'UBB.
Yannick Bru annonce la couleur pour Matthieu Jalibert
« À l’instar de Louis Bielle-Biarrey, Matthieu est une parfaite illustration, un raccourci, de ce qu’est l’UBB. À l’intérieur de leur parcours, il y a des choses qui nous inspirent. Matthieu Jalibert, OK c’est un talent, qu’on a pu identifier comme un talent capricieux, mais c’est quelqu’un qui s’est surtout remis en question, qui s’est mis au travail sur ses points faibles, qui a passé énormément de temps dans sa remise en question, donc, à tout point de vue. Vraiment », confie-t-il dans les colonnes de La Dépêche, avant de poursuivre.
«C’est désormais un meilleur leader»
« Il est devenu un bien meilleur défenseur, et il sait à quoi il le doit. C’est désormais un meilleur leader. Dans son jeu mais aussi dans son approche mentale. Et il touche les gains de son investissement aujourd’hui. Si l’UBB est assimilée à Matthieu Jalibert et peut se remettre en question comme il l’a fait face aux critiques, moi ça me va très bien, ça ne me dérange pas », ajoute Yannick Bru. Un temps incertain pour le choc contre le Stade Toulousain, Matthieu Jalibert sera finalement bien présent pour l'UBB.