Matthieu Jalibert s'est transformé : L'UBB balance avant son choc face à Romain Ntamack !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des rivalités qui fait le plus parler dans le rugby français ces dernières années, et cela tombe bien puisque Matthieu Jalibert et Romain Ntamack vont se retrouver dimanche à l'occasion du choc entre l'UBB et le Stade Toulousain en Champions Cup.

Dimanche, Matthieu Jalibert sera opposé à son meilleur ennemi à savoir Romain Ntamack, son grand rival pour le poste d'ouvreur du XV de France. Les deux hommes s'affrontent effectivement à l'occasion du choc entre l'UBB et le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup dimanche. L'occasion pour Yannick Bru de se prononcer sur l'évolution de Matthieu Jalibert qui s'est métamorphosé ces derniers mois comme l'explique le coach de l'UBB.

«On dirait qu'il n'a pas de limites» : Le joueur du XV de France qui fait halluciner Matthieu Jalibert https://t.co/10Dez3DETN — le10sport (@le10sport) April 3, 2026

Yannick Bru annonce la couleur pour Matthieu Jalibert « À l’instar de Louis Bielle-Biarrey, Matthieu est une parfaite illustration, un raccourci, de ce qu’est l’UBB. À l’intérieur de leur parcours, il y a des choses qui nous inspirent. Matthieu Jalibert, OK c’est un talent, qu’on a pu identifier comme un talent capricieux, mais c’est quelqu’un qui s’est surtout remis en question, qui s’est mis au travail sur ses points faibles, qui a passé énormément de temps dans sa remise en question, donc, à tout point de vue. Vraiment », confie-t-il dans les colonnes de La Dépêche, avant de poursuivre.