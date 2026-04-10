Matthieu Jalibert contre Romain Ntamack : Antoine Dupont s'en prend directement aux journalistes, «si ça peut vous permettre de faire des articles...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du choc contre l'UBB dimanche, Antoine Dupont s'est prononcé sur l'un des chocs très attendu dans ce match entre les deux charnières. Mais visiblement, le capitaine du Stade Toulousain n'apprécie pas vraiment la quesion.

Dimanche le choc tant attendu entre l'UBB et le Stade Toulousain aura lieu en quart de finale de la Champions Cup, quasiment un an après la victoire des Bordelais en demi-finale. Une rencontre qui sera d'ailleurs l'occasion de voir s'affronter deux charnières très impressionnantes à savoir celle composée de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert d'une part, et d'autre part le duo Antoine Dupont - Romain Ntamack. Un match dans le match qui vampirise les débats, ce qui ne manque pas d'agacer Antoine Dupont, qui s'en est gentiment pris aux journalistes.

Romain Ntamack préféré à Matthieu Jalibert : Le «délit de sale gueule» dénoncé sur RMC ! https://t.co/RpsJgrKUEW — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Le cas Ntamack-Jalibert agace Dupont « Si ça peut vous permettre de faire des articles, tant mieux pour vous. On joue avec nos styles de jeu, personnels, mais surtout collectifs aussi. Je pense qu’on est capables, aussi bien nous qu’eux, d’être parfois le feu, parfois la glace, parce que c’est le jeu qui le demande. Mais vu les matchs que fait Matthieu Jalibert cette année, force est de reconnaître que c’est un danger permanent sur le terrain et il le prouve week-end après week-end. Après, pour les définitions des styles de jeu, je vous laisse faire… », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.