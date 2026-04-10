Romain Ntamack préféré à Matthieu Jalibert : Le «délit de sale gueule» dénoncé sur RMC !

Axel Cornic

L’excellent Tournoi des 6 Nations réalisé par Matthieu Jalibert avec le XV de France, a totalement relancé les débats autour du poste d’ouvreur. On se demande en effet comment Fabien Galthié va bien pouvoir se priver de lui désormais, alors que Romain Ntamack est revenu de blessure et pourrait bien retrouver son meilleur niveau avec le Stade Toulousain.

Qui est le meilleur ? C’est une question qui revient sans cesse dans le sport de haut niveau et que Fabien Galthié va devoir se poser pas mal de fois dans les prochains mois. A un peu plus d’un an de la Coupe du monde, le sélectionneur du XV de France se retrouve en effet avec deux ouvreurs de très haut nveau en la personne de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack... pour une seule place.

Antoine Dupont veut du changement dans sa vie quotidienne, «j’ai un problème avec ça» https://t.co/aFv9BfAZSI — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Les managers de Top 14 votent pour Ntamack Cette question, a récemment été posée aux managers de Top 14 par Midi Olympique, sans évidemment ceux du Stade Toulousain et de l’UBB. Ainsi, Ntamack a obtenu six votes et Jalibert quatre, avec deux managers qui ont refusé de se prononcer. Et évidemment, ça a suscité des vives réactions. « Les managers du Top 14, ils se sont plus fait casser la gueule par le Toulouse de Romain Ntamack plutôt que par l’UBB de Matthieu Jalibert. Maintenant, on dit de Jalibert qu’il a progressé défensivement, mais ça ne veut pas dire que tu es devenu un défenseur d’élite ! » a estimé Stephen Brun, sur RMC.