Affaire Antoine Dupont : Le coup de gueule du Stade Toulousain, «des stratégies malsaines»

Axel Cornic

A quelques jours du quart de finale de la Champions Cup face à l’Union Bordeaux-Bègles, Ugo Mola s’est présenté face aux journalistes ce jeudi. Mais alors qu’il voulait répondre aux questions sur ce match, le manager du Stade Toulousain n’a pas pu échapper à celles plus piquantes, autour des problèmes extra-sportifs que rencontre actuellement son club.

Dans un monde idéal, on ne parlerait que du sportif. Car ce dimanche, il y a l’un des matchs les plus attendus de la saison, avec le Stade Toulousain qui se déplace à Chaban-Delmas pour affronter l’UBB, dans le cadre du quart de finale de Champions Cup. Mais l’actualité du rugby français tourne actuellement autour d’un autre sujet, un peu plus délicat.

Une star de XV de France avec la Marine nationale, c’est officiel ! https://t.co/ytSy3Pj9zs — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« On nous sort un article sur l’extra-sportif à 19 heures quand on sait à quelle heure se joue Bordeaux-Toulouse » Il s’agit évidemment des soupçons de contournement du salary cap par le Stade Toulousain, avec L’Equipe qui avait pointé du doigt les contrats passés par Antoine Dupont et Anthony Jelonch avec la société 3S-Alyzia. En ce qui concerne le troisième-ligne, le club toulousain devra d’ailleurs passer devant la Commission de discipline du salary cap le 26 mai prochain. Mais surtout, ne posez pas de question à Ugo Mola sur ce sujet ! « On nous sort un article sur l’extra-sportif à 19 heures (dimanche) quand on sait à quelle heure se joue Bordeaux-Toulouse. Les stratégies en coulisses sont malsaines. On laisse tomber » a lâché le manager du Stade Toulousain, vraisemblablement assez agacé.