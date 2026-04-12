«Je n’ai pas envie d’aller boire une bière avec Antoine Dupont» : L’étonnante sortie d’un journaliste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette année, Antoine Dupont était classé neuvième dans le Top 50 des personnalités préférées des Français publié par le JDD, dépassant ainsi les autres sportifs du classement. Pourtant, un journaliste estime que les prises de paroles du capitaine du XV de France ne le rendent pas assez sympathique. .

Figure phare du rugby tricolore, Antoine Dupont est très populaire auprès du public, et pas seulement chez les fans de sport comme on a pu encore le constater dans le dernier Top 50 des personnalités préférées des Français dévoilé par le JDD. Une renommée permise notamment grâce à sa médaille d’or obtenu avec les Bleus du rugby à 7 aux Jeux olympiques de Paris 2024. « Je crois qu’on ne se rend pas compte de l’impact qu’ont eu les JO, qui ont transformé sa notoriété totalement, estimait ce samedi Denis Charvet dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Avant, c’était un joueur reconnu dans le monde du rugby, tout d’un coup il est devenu reconnu dans le monde tout court, estime le consultant sur RMC. Il est médiatiquement partout, en plus il sort avec une Miss Univers magnifique (Iris Mittenaere) qui contribue à sa notoriété. Aujourd’hui, c’est monstrueux comment Antoine est populaire. En plus, il a une vraie histoire avec le terroir, il vient du Gers, il est authentique. Cette image qu’il entretient plaît énormément aux gens. »

Matthieu Jalibert s'est transformé : L'UBB balance avant son choc face à Romain Ntamack ! https://t.co/z4eOCFjaho — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« En interview, Antoine Dupont est très froid » Un avis que ne partage pas totalement Christophe Cessieux, reprochant à Antoine Dupont de ne pas se montrer assez généreux auprès des médias. « J’adore Antoine, ce formidable joueur, c’est un magicien, mais je trouve que ses interviews ne donnent pas assez. Elles sont très convenues, il est très froid, il ne se livre pas complètement », confie le journaliste de RMC.