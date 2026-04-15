Antoine Dupont parle de son argent : La confirmation d’un de ses proches !

Alexis Brunet

Depuis quelques années maintenant, Antoine Dupont n’est plus qu’un simple joueur de rugby. Le capitaine du XV de France est également une marque et forcément les marques se l’arrachent. Le demi de mêlée perçoit donc beaucoup d’argent, mais cela lui cause aussi des problèmes dont il a parlé avec l’un de ses proches.

De par son statut de talent, Antoine Dupont est assurément le joueur le mieux payé du Top 14. Petit à petit, le demi de mêlée a toutefois dépassé le statut de simple joueur de rugby et il est devenu une véritable star. Cela s’accompagne donc de gros avantages, comme des contrats avec des marques qui peuvent rapporter beaucoup d’argent, mais pas tout le temps.

💬 "Je partage son avis" : Grégory Alldritt appuie Antoine Dupont dans le débat sur le salary cap en Top 14. https://t.co/OzLMT13tZC — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2025

« Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté » D’un point de vue financier, Antoine Dupont n’est pas tout à fait libre car ses différentes rémunérations sont encadrées et réglementées par le salary cap du Top 14. Il y a quelques mois, le demi de mêlée du Stade Toulousain l’avait d’ailleurs dénoncé et avait appelé à ce que les choses changent. Un point de vue que comprend Gaël Fickou, bien que sa vision soit différente comme il l’avait révélé en octobre dernier. « J'ai un positionnement différent, dans le sens où au Racing on n'est pas trop concernés par ce problème-là, en interne. Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté. C'est lié aux contrats d'image et lui en a énormément, donc si on lui réquisitionne une partie parce que c'est les mêmes sponsors que le club... S'il fait une pub pour une marque et que c'est lui la valeur ajoutée de cette pub, je ne vois pas pourquoi ça serait mis dans le salary-cap. Il y a des solutions à trouver, des ajustements à faire, sans en faire des tonnes. »