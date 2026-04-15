Antoine Dupont parle de son argent : La confirmation d’un de ses proches !

Depuis quelques années maintenant, Antoine Dupont n’est plus qu’un simple joueur de rugby. Le capitaine du XV de France est également une marque et forcément les marques se l’arrachent. Le demi de mêlée perçoit donc beaucoup d’argent, mais cela lui cause aussi des problèmes dont il a parlé avec l’un de ses proches.
De par son statut de talent, Antoine Dupont est assurément le joueur le mieux payé du Top 14. Petit à petit, le demi de mêlée a toutefois dépassé le statut de simple joueur de rugby et il est devenu une véritable star. Cela s’accompagne donc de gros avantages, comme des contrats avec des marques qui peuvent rapporter beaucoup d’argent, mais pas tout le temps.
« Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté »
D’un point de vue financier, Antoine Dupont n’est pas tout à fait libre car ses différentes rémunérations sont encadrées et réglementées par le salary cap du Top 14. Il y a quelques mois, le demi de mêlée du Stade Toulousain l’avait d’ailleurs dénoncé et avait appelé à ce que les choses changent. Un point de vue que comprend Gaël Fickou, bien que sa vision soit différente comme il l’avait révélé en octobre dernier. « J'ai un positionnement différent, dans le sens où au Racing on n'est pas trop concernés par ce problème-là, en interne. Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté. C'est lié aux contrats d'image et lui en a énormément, donc si on lui réquisitionne une partie parce que c'est les mêmes sponsors que le club... S'il fait une pub pour une marque et que c'est lui la valeur ajoutée de cette pub, je ne vois pas pourquoi ça serait mis dans le salary-cap. Il y a des solutions à trouver, des ajustements à faire, sans en faire des tonnes. »
« C'est celui qui en perd le plus !
Gaël Fickou comprend donc le point de vue d’Antoine Dupont, qui est malheureusement pour lui l’un des seuls joueurs du Top 14 à rencontrer ce genre de problème. « Des mecs dans le rugby, il n'y en a pas 40 000 qui ont des contrats, il ne faut pas rêver. Ce qui est sûr, c'est qu'Antoine est le plus médiatisé, le plus connu, donc il a des sollicitations de partout et c'est celui qui en perd le plus ! (rires) », s’amuse le joueur du Racing 92.