Top 14 - Racing 92 : Gaël Fickou a trouvé un accord, son transfert est bouclé !

Alexis Brunet

Du haut de ses 32 ans, Gaël Fickou va connaître un quatrième club dans sa carrière professionnelle. Arrivé en 2021 au Racing 92, le centre va s’en aller à la fin de la saison pour rejoindre Toulon. Le joueur du XV de France a été libéré de sa dernière année de contrat avec les Racingmen et il a signé pour deux ans avec le RCT.

Après cinq années au Racing 92, Gaël Fickou va donner un nouveau sens à sa carrière dès la saison prochaine. D’après les informations de L’Équipe, le joueur du XV de France a trouvé un accord avec Toulon pour un contrat de deux ans. Il était initialement engagé avec les Racingmen jusqu’en 2027, mais un accord a été trouvé entre les deux parties pour que le centre soit libéré de sa dernière année de contrat, sans contrepartie financière.

INFO L'ÉQUIPE. Gaël Fickou jouera au Rugby Club Toulonnais la saison prochaine. Le centre du Racing 92 a trouvé un accord pour être libéré de sa dernière année de contrat. L'international tricolore a signé pour deux saisons en faveur du RCT.



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Un retour aux sources Après le Stade Toulousain, le Stade Français et le Racing 92, Gaël Fickou va donc connaître un quatrième club dans sa carrière professionnelle. Le joueur de 32 ans ne débarque toutefois pas dans l’inconnu car il a été formé à Toulon de 2009 à 2012, lui qui est originaire de la Seyne-sur-Mer. Il n’avait toutefois jamais évolué en équipe première à ce moment-là.