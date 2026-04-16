Top 14 - Racing 92 : Gaël Fickou a trouvé un accord, son transfert est bouclé !

Du haut de ses 32 ans, Gaël Fickou va connaître un quatrième club dans sa carrière professionnelle. Arrivé en 2021 au Racing 92, le centre va s’en aller à la fin de la saison pour rejoindre Toulon. Le joueur du XV de France a été libéré de sa dernière année de contrat avec les Racingmen et il a signé pour deux ans avec le RCT.
Après cinq années au Racing 92, Gaël Fickou va donner un nouveau sens à sa carrière dès la saison prochaine. D’après les informations de L’Équipe, le joueur du XV de France a trouvé un accord avec Toulon pour un contrat de deux ans. Il était initialement engagé avec les Racingmen jusqu’en 2027, mais un accord a été trouvé entre les deux parties pour que le centre soit libéré de sa dernière année de contrat, sans contrepartie financière.
Un retour aux sources
Après le Stade Toulousain, le Stade Français et le Racing 92, Gaël Fickou va donc connaître un quatrième club dans sa carrière professionnelle. Le joueur de 32 ans ne débarque toutefois pas dans l’inconnu car il a été formé à Toulon de 2009 à 2012, lui qui est originaire de la Seyne-sur-Mer. Il n’avait toutefois jamais évolué en équipe première à ce moment-là.
Beaucoup de renforts du côté de Toulon
Avec l’arrivée de Gaël Fickou, Toulon frappe donc un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant une référence au poste de centre, disposant d’une grande expérience internationale. Le RCT semble vouloir jouer un rôle important en Top 14 la saison prochaine puisque le club varois a également mis la main sur Rabah Slimani (35 ans), Huw Jones (32 ans) ou encore Judicaël Cancoriet (29 ans). Des arrivées qui ravissent le team manager toulonais Matthieu Bastareaud qui s’est confié à Actu Rugby. « Cela va donner une émulation comme il peut y avoir dans les deux clubs n°1 que sont Toulouse et Bordeaux. Franchement, c’est bien. Je l’ai connu à l’époque : nous avions des internationaux à chaque poste, et chaque semaine il fallait se le peler pour jouer le week-end. »