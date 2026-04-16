«Bielle-Biarrey ne restera pas» à l’UBB : Le scénario catastrophe évoqué (et ça concerne Jalibert et Penaud)

Devenu en quelques mois l’une des grandes stars du rugby français, Louis Bielle-Biarrey est au centre de tous les débats en ce moment. Le contrat qui le lie à l’Union Bordeaux-Bègles se termine en effet dans un peu plus d’un an et si des négociations ont débuté pour une prolongation, les gros clubs de Top 14 semblent prêts à sauter sur l’occasion au moindre problème.
Est-ce qu’il va rester à l’UBB ? Véritable trouvaille du président Laurent Marti, Louis Bielle-Biarrey a eu une ascension fulgurante et est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il n’en a toutefois pas encore le salaire et cette question pourrait représenter un premier tournant important dans sa jeune carrière.
« LBB ne restera pas à Bordeaux s’il n'est pas sur les standards de Jalibert et Penaud »
L’avenir de l’ailier de 22 ans fait beaucoup parler en ce moment, avec Rugby Pass qui a notamment révélé que le RCT aimerait beaucoup s’attacher ses services. L’UBB ne doit donc pas se louper, comme on le fait remarquer sur RMC. « Il va être aligné sur les mêmes contrats que Jalibert, Penaud. Mais LBB ne restera pas à Bordeaux s’il n'est pas sur ses standards-là » a expliqué le journaliste Nicolas Paolorsi, avant d’ajouter tout de même : « Pour l'instant, on optimiste de deux côtés, côté joueur et côté club ».
« Le contrat qu’il va signer, ça va être une énorme revalorisation pour lui »
Les négociations devraient vraisemblablement débuter dans les prochains jours et la situation salariale de Louis Bialle-Biarrey pourrait changer de façon radicale. « L’idée c’est de revaloriser Bielle-Biarrey, qui est très loin d’un contrat max. Le contrat qu’il va signer, ça va être une énorme revalorisation pour lui » a poursuivi le journaliste de RMC. « Un salaire de 1M€ ? On est sur cette base-là. Lui c’est qu’il a envie c’est rester à Bordeaux. Il vise une prolongation de deux ans jusqu’en 2029 ».