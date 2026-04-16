Antoine Dupont : La polémique relancée, «je ne te dirai jamais la vérité»

Axel Cornic

En marge de la préparation pour le quart de finale de Champions Cup contre l’UBB, Antoine Dupont a été questionné sur une petite polémique qui a beaucoup fait parler et qui a obligé la LNR à prendre la parole. Mais ce sujet épineux ne semble pas toujours être pris au sérieux, comme le montrent des nouvelles indiscrétions.

Ces dernières années, les instances du rugby français et international ont beaucoup travaillé sur la protection des joueurs. C’est notamment le cas avec les commotions cérébrales, toujours plus encadrées grâce à des protocoles ou même des protège-dents connectés. Mais certains semblent avoir trouvé une combine pour contourner le protocole mis en place.

Romain Ntamack a signé un nouveau contrat… et ce n’est pas avec le Stade Toulousain https://t.co/ANngxvrDB0 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Comment les joueurs contournent le protocole commotion... Tout a commencé avec un débat sérieux dans le podcast Rugby Confidential, où Gaël Fickou et Sacha Valleau ont expliqué que la plupart des joueurs de Top 14 faussaient les tests de début de saison pour éviter d’être pris au protocole commotion. La réaction de la Ligue Nationale de Rugby est rapidement arrivée et même Antoine Dupont a été questionné sur ces propos. « Nous, des fois, on a eu des mecs qui n’étaient pas commotionnés et qui ont manqué les tests » a expliqué la star du Stade Toulousain. « Je pense qu’on est quand même tous très à jour des risques qu’on encourt avec ce genre de blessure. On est les premiers à guetter le moindre symptôme sur le terrain et à être le plus honnête possible sur nos symptômes et nos sensations quand on sort car ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter ».