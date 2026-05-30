Il recrute un joueur de l'OM pour 20M€... et se fait virer !

Pierrick Levallet

Après avoir vécu un été dernier mouvementé sur le mercato, l’OM a eu droit à un hiver agité. Le club phocéen s’est montré actif sur le marché des transferts, tant dans le sens des départs que des arrivées. La formation olympienne a notamment vendu Robinio Vaz à l’AS Roma. Et le directeur sportif romain Frederic Massara s’est fait virer en partie à cause de ce transfert.

Que ce soit l’été dernier ou cet hiver, l’OM a été plutôt actif sur le mercato. Le club phocéen a bouclé plusieurs transferts pour se renforcer, mais s’est également séparé de plusieurs joueurs. Robinio Vaz a notamment été envoyé à l’AS Roma contre un chèque de 20M€ en janvier dernier. L’attaquant de 19 ans s’est engagé jusqu’en juin 2030 chez les Giallorossi. Seulement, le Minot n’a pas réussi à s’imposer chez les pensionnaires de la Serie A (1 but et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues).

Le directeur sportif de l'AS Roma viré à cause du transfert de Robinio Vaz Le transfert de Robinio Vaz aurait d’ailleurs été l’un des points de discorde entre Frederic Massara et l’AS Roma. D’après les informations de TMW, ce point ferait partie des raisons qui ont poussé le club romain à se séparer de son directeur sportif. Le jeune attaquant français n’a pas convaincu et a rapidement été remplacé par Donyell Malen en fin de mercato hivernal. Les nombreuses frictions avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini auraient également eu raison de Frederic Massara à l’AS Roma.