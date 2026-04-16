Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey chez un rival du Top 14 la saison prochaine ?

Amadou Diawara

En fin de contrat en 2027, Louis Bielle-Biarrey pourrait quitter l'Union Bordeaux Bègles dans un avenir proche. En effet, les clubs intéressés par l'international français auront la possibilité de négocier le transfert du crack de 22 ans à partir du mois de juillet. Alertés par la situation de Louis Bielle-Biarrey, plusieurs écuries de Top 14, notamment le RC Toulon, seraient disposées à formuler une offre cet été.

L'Union Bordeaux Bègles pourrait bientôt perdre Louis Bielle-Biarrey. En fin de contrat en 2027, le crack de 22 ans pourrait ne plus faire long feu à l'UBB. En effet, tous les clubs intéressés par lui auront la possibilité de passer à l'offensive à partir du 1er juillet. Et malheureusement pour le club girondin, Louis Bielle-Biarrey ne manquerait pas de prétendants.

«Bielle-Biarrey ne restera pas» à l’UBB : Le scénario catastrophe évoqué (et ça concerne Jalibert et Penaud) https://t.co/9Gb2fqjcOD — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Louis Bielle-Biarrey a la cote en France Selon les informations de Rugby Pass, Louis Bielle-Biarrey aurait la cote sur le marché, particulièrement en France. En effet, plusieurs clubs de Top 14 - notamment le RC Toulon - seraient emballés par l'idée de le recruter. D'ailleurs, les courtisans envisageraient sérieusement de formuler une offre pour s'attacher les services du joueur de l'UBB. Si Section Paloise et le Stade Français semblent être hors course, le RCT pourrait tenter sa chance en dégainant une proposition alléchante. Conscient de la situation, l'Union Bordeaux Bègles tient à sécuriser l'avenir de LBB. En ce sens, des discussions seraient prévues dans l'optique d'une prolongation. Reste à savoir quelle est la position de Louis Bielle-Biarrey.