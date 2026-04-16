Le jour où Antoine Dupont a dit non au Stade Toulousain : «Ma mère ne voulait pas»

Amadou Diawara

Antoine Dupont a fait ses débuts en tant que rugbyman professionnel à Castres. Et en 2017, la star de 29 ans a rejoint le Stade Toulousain, où il évolue toujours. Interrogé sur ses premiers pas de sportif, Antoine Dupont a avoué qu'il avait recalé son club actuel lorsqu'il était adolescent, et ce, avec l'aval de sa mère.

Lors d'un entretien accordé à QG, Antoine Dupont a avoué qu'il avait snobé le Stade Toulousain lorsqu'il était adolescent. « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir en ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! Je suis donc parti à Auch, où j’ai fait mon lycée et y ai passé trois ans là-bas. Quand j’ai eu 18 ans, le club est descendu en Fédérale 1, il a donc perdu son statut professionnel. C’est ce qui m’a poussé à partir, sinon je serais resté », avait reconnu la star du XV de France.

Antoine Dupont : Le problème se répète pour l’UBB et Bielle-Biarrey ? https://t.co/Bkdbrj9Yui — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Je ne me voyais pas du tout partir en ville» Dans la foulée, Antoine Dupont avait raconté qu'il avait dit non une deuxième fois au Stade Toulousain à sa majorité, préférant démarrer sa carrière professionnelle à Castres. « Pas mal de clubs m’ont contacté, dont Toulouse, encore une fois. Mais je n’ai pas vraiment réfléchi à l’offre sportive, j’avais eu des contacts avec des gens qui s’occupaient du centre de formation et des Espoirs, mais aucun avec ceux de l’équipe première, les professionnels. Alors qu’à Castres oui, avec Serge Milhas, qui était l’entraîneur principal. Il m’avait dit que je serai troisième 9 avec Rory Kockott et Cédric Garcia. Kockott allait être international, donc je savais que j’allais jouer dès ma première année en pro. C’est ça qui m’a motivé. Et ce fut le cas, puisque j’ai même joué avant qu’il parte en équipe de France. Ma première saison pro, j’ai dû faire douze matches, mon choix a donc été payant. Jouer aussi jeune m’a aidé pour la suite », avait précisé le joueur de 29 ans.