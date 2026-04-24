Habib Beye viré en fin de saison ? Le vestiaire de l’OM prend officiellement position

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir d'Habib Beye sur le banc de l'OM suscite de grandes interrogations, et en cas de non-qualification en Ligue des Champions, le coach sénégalais serait très certainement poussé vers la sortie. Facundo Medina, le défenseur argentin de l'OM, a évoqué le sujet et apporte officiellement son soutien envers Beye.

Après avoir limogé Roberto De Zerbi en février dernier, l'OM avait donc opté pour Habib Beye qui s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club phocéen avec un objectif précis : le qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une mission qui est pour l'instant loin d'être remplie, et selon les dernières tendances, Habib Beye pourrait donc être limogé par l'OM en fin de saison. Mais qu'en pensent les joueurs ?

Mercato - OM : Mason Greenwood sur le départ et transféré… à Paris ? https://t.co/bdJa33k8dB — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Medina en colère pour De Zerbi Interrogé par RMC, Facundo Medina a tout d'abord fait part de sa grande colère d'avoir vu De Zerbi viré en février : « Le départ de De Zerbi ? Ca m'a beaucoup dérangé, je lui ai dit, à Roberto. Lui et moi, on a une relation très sincère car on a un peu le même parcours (…) Son départ a fait mal, a dérangé, mais c'est de notre responsabilité de poursuivre notre mission. On ne pouvait pas contrôler cela, on doit assumer nos erreurs. Je suis arrivé pour vivre un projet. Six mois après l'entraîneur est parti, puis le président, bientôt Medhi Benatia... Ce sont des coups qui font mal, et on est des êtres humains, on peut être affectés. Mais à titre personnel, cela ne m'empêchera jamais d'entrer sur le terrain avec l'envie, la faim, la volonté et l'attitude », a confié le défenseur central argentin de l'OM, avant de prendre position en faveur d'Habib Beye.