Fiasco à l'OM : Les vrais responsables sont balancés sur La Chaîne L'EQUIPE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un début de saison encourageant, l'OM a rapidement déchanté et va connaître une nouvelle saison blanche. Le départ de Roberto De Zerbi n'y a rien changé et l'arrivée d'Habib Beye n'a pas permis d'inverser la tendance. Et pourtant, pour Benoit Trémoulinas, le problème est ailleurs.

Cette saison encore, l'OM ne remportera pas de trophée. Pire encore, une place qualificative en Ligue des champions est loin d'être assurée pour les Marseillais, désormais cinquièmes de Ligue 1. Une situation très inquiétante qui engendre des critiques à l'encontre d'Habib Beye, arrivé en février pour remplacer Roberto De Zerbi. Cependant, pour Benoit Trémoulinas, ce sont les joueurs qui sont les responsables de cette situation.

Trémoulinas pointe du doigt les joueurs de l'OM « Même sans parler de classement, est-ce qu’économiquement ils seraient capables de remettre au pot avec un an de salaire à payer ? Puis il n’y a pas non plus énormément de coachs qui sont libres, donc ça veut dire que si t’as un gros coach, il va falloir aussi payer. On sait très bien qu’ils vont finir avec 100 millions de déficit », lâche l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de clairement fustiger l'attitude des joueurs de l'OM.