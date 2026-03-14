⁠EXCLU - La WWE va revenir en France : Ce nom bien connu de la compagnie de catch lâche un message qui va plaire aux fans !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans de catch français vont bientôt revoir les stars de la WWE. Comme révélé en exclusivité, deux shows sont prévus dans l’hexagone au printemps, à Strasbourg puis Paris, dans le cadre de la prochaine tournée européenne de la puissante structure. Interrogée par le 10 Sport, cette "superstar" de la WWE comme on les appelle ne cache pas son impatience.

La billetterie est ouverte ! Neuf mois après leur passage triomphant en France pour "Clash in Paris", organisé à la Paris La Défense Arena, les stars du catch reviennent dans l’Hexagone dans le cadre d’une nouvelle tournée européenne. La WWE s’arrêtera d’abord à Strasbourg le 2 juin avant de passer par l’Accor Arena de Paris pour un épisode télévisé de Raw. L’Italie est à l’honneur avec cinq événements organisés sur ses terres, dont le Premium Live Event (ex pay-per-view) "Clash In Italy" qui aura lieu le 31 mai à l’Inalpi Arena de Turin. Comme toujours, les fans européens devraient donner de la voix pour encourager leurs stars préférées, une ambiance qui emballe le vestiaire de la WWE.

🚨🎙️ EXCL: @ImChelseaGreen réagit à cette séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, lorsque @RandyOrton a pris la réplique de son chapeau sur la tête d’un fan pour la mettre sur la sienne après #WWEChamber



🗣️ « M’offrir ce moment, c’était incroyable » pic.twitter.com/7cAbv8QpJ9 — Bernard Colas (@BernardCls) March 12, 2026

« Vous êtes de loin la foule la plus vivante et énergique que nous n'ayons jamais eue » Interrogée en exclusivité par le10sport.com, Chelsea Green nous a parlé de l'atmosphère unique qui règne lors des événements de la WWE en France et plus globalement en Europe, dressant un parallèle avec l'ambiance américaine. « Mon dieu, ça ne pourrait pas être plus différent, explique-t-elle. Le Canada a adopté certains chants européens, mais rien ne vaut le fait d'aller en Europe et d'être entouré par ce public. Vous êtes de loin la foule la plus vivante et énergique que nous n'ayons jamais eue. Je pense que c'est pour cela que nous aimons tellement venir en Europe. »