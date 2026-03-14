Mercato - OM : Il découvre un grand attaquant après son transfert, c'est le choc

Alexis Brunet

Depuis des années, l’OM est à la recherche de son grand attaquant, qui pourra lui permettre de viser les sommets et de remporter un titre. Le club phocéen continue ses recherches et un ancien joueur marseillais a possiblement soufflé un nom aux dirigeants marseillais. En tout cas, il a été particulièrement choqué par le niveau de ce dernier.

Comme c’est souvent le cas à l’OM, le mercato hivernal a été particulièrement agité. Même si l’on est en cours de saison, le club phocéen n’a pas hésité à faire de nombreux ajustements à son effectif. Les dirigeants marseillais se sont renforcés, mais ils ont également vendu certains joueurs, notamment du côté de l’Italie.

«Il y a un malaise» : L'OM doit intervenir en urgence, le problème d'argent inédit ! https://t.co/HVnDcCGwQN — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« De Zerbi m'a dit que je devais prendre du plaisir » Parmi les joueurs vendus par l’OM, on retrouve Darryl Bakola qui a rejoint Sassuolo pour 10M€. Le milieu de terrain qui faisait partie des Marseillais les plus prometteurs a expliqué à SassuoloChannel pourquoi il avait décidé de quitter le sud de la France pour l’Italie. « J'ai décidé de venir ici parce que le projet me plaisait. C'était un bon club dans une belle ville, et je me suis dit que ce serait formidable pour moi de m'épanouir ici, dans cette ville. De Zerbi m'a dit que je devais prendre du plaisir et travailler pour devenir un joueur de haut niveau. J'ai discuté avec Koné de la possibilité de venir ici. Il m'a dit qu'il y avait une excellente ambiance, que ça me conviendrait bien, que tout le monde était sympa et gentil, et que c'était un club familial. »