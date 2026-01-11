Transfert au Paris FC : Le clash inattendu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de l’ailier Luca Koleosho (21 ans) en provenance de Burnley. Mais le club parisien vise d’autre renforts issus de la Premier League, et aurait désormais jeté son dévolu sur Mathys Tel. Le crack français pourrait rejoindre Paris en prêt, bien que les Spurs sont réticents à l’idée de s’en séparer.

Le mercato hivernal pourrait être totalement fou du côté du Paris FC. Le promu parisien n’a pas tardé avant d’agir sur ce mois de janvier, enregistrant sa première recrue en la personne de Luca Koleosho. Prêté par Burnley du côté de l’Espanyol Barcelone, l’ailier né en 2004 s’est officiellement engagé en faveur du PFC ce vendredi.

Le Paris FC fonce sur Mathys Tel Mais clairement, le groupe Red Bull ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, la cellule de recrutement du Paris FC continue de s’activer, et aurait ciblé un nouveau profil en Premier League. En effet, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, le club parisien souhaite recruter Mathys Tel cet hiver.