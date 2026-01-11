Transfert au Paris FC : Le clash inattendu !

Ce vendredi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de l’ailier Luca Koleosho (21 ans) en provenance de Burnley. Mais le club parisien vise d’autre renforts issus de la Premier League, et aurait désormais jeté son dévolu sur Mathys Tel. Le crack français pourrait rejoindre Paris en prêt, bien que les Spurs sont réticents à l’idée de s’en séparer.
Le mercato hivernal pourrait être totalement fou du côté du Paris FC. Le promu parisien n’a pas tardé avant d’agir sur ce mois de janvier, enregistrant sa première recrue en la personne de Luca Koleosho. Prêté par Burnley du côté de l’Espanyol Barcelone, l’ailier né en 2004 s’est officiellement engagé en faveur du PFC ce vendredi.
Le Paris FC fonce sur Mathys Tel
Mais clairement, le groupe Red Bull ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, la cellule de recrutement du Paris FC continue de s’activer, et aurait ciblé un nouveau profil en Premier League. En effet, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, le club parisien souhaite recruter Mathys Tel cet hiver.
Tottenham ne veut pas le perdre
Peu utilisé par Tottenham cette saison, le crack de 20 ans pourrait rejoindre le PFC sous la forme d’un prêt en janvier. Mathys Tel souhaite jouer régulièrement, mais les Spurs continuent de maintenir en interne qu’ils ne souhaitent pas s’en séparer. A suivre de près...