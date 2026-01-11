Signatures au PSG : Les fake news annoncées par Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce dimanche à la veille de la réception du Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, Luis Enrique a été interrogé sur les nombreuses prolongations de contrat que veut réaliser le PSG, notamment celles de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. De simples « rumeurs » selon le technicien espagnol.

Le PSG a entamé des discussions dans l’optique d’une prolongation de contrat de plusieurs de ses joueurs ces dernières semaines. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui aurait l’intention de refuser la proposition du club de la capitale. « Question pour la direction sportive. Quand tu peux parler à Luis Campos, tu peux lui poser la question », a répondu Luis Enrique quand il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

« Il y a beaucoup de fake news » Relancé sur les nombreuses prolongations discutées actuellement par le PSG et si cela pouvait perturber la cohésion du groupe, le technicien espagnol a assuré que « ce sont des rumeurs. Il y en a tout le temps autour du PSG. On est habitué à ça. C’est privé. Il y a beaucoup de fake news, tout le temps, autour du PSG. On peut considérer que c’est important de déstabiliser le club, les joueurs, l’équipe. Ça ne va pas arriver. »