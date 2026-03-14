Mercato - OM : Marseille l'appelle pour signer, il n'en revient toujours pas !

Alexis Brunet

Pour beaucoup, signer à l’OM est un véritable accomplissement, car le club phocéen fait partie des meilleurs de France. Il y a quelque temps, un joueur a d’ailleurs halluciné quand Marseille l’a appelé pour le recruter alors qu’il était tout jeune. En signant chez les Olympiens, ce dernier a réalisé en quelque sorte un rêve.

Lors du mercato hivernal, l’OM s’est activé de tous les côtés. Les dirigeants marseillais ont recruté de nombreux joueurs pour tenter de finir la saison en beauté, mais ils ont également vendu certains éléments. Une façon pour le président de l’époque, Pablo Longoria, de faire rentrer un peu de sous dans les caisses du club phocéen.

Darryl Bakola 🇫🇷 a fait le voyage d’Italie 🇮🇹 pour revoir son gars Aubameyang 🇬🇦. 💙🤍



𝟭𝟴 𝗔𝗡𝗦 - 𝟯𝟲 𝗔𝗡𝗦. 🤝



Auba doit tellement être une crème avec tout le monde dans un effectif 😭😁



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« Quand j'ai appris que j'allais signer à Marseille… » L’OM a notamment vendu Robinio Vaz à l’AS Rome, mais également Darryl Bakola à Sassuolo. Le milieu de terrain de 18 ans n’aura joué finalement qu’une douzaine de matchs avec Marseille, mais en tout cas le club l’a particulièrement marqué comme en témoigne le récit de son arrivée dans le sud de la France auprès de SassuoloChannel. « Quand j'ai appris que j'allais signer à Marseille, j'étais avant tout très heureux, car c'est un club très important. C'est l'un des meilleurs clubs et l'un des plus célèbres. J'étais donc heureux, tout comme mes parents ; ma mère adore Marseille. Nous avons donc déménagé directement là-bas. »