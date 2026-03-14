«Il pousse des gémissements», la rencontre gênante avec Zinedine Zidane !

Amadou Diawara

Géraldine Maillet a raconté sa toute première rencontre avec Zinedine Zidane, qui n'était pas du tout programmée. Comme l'a reconnu la compagne de Daniel Riolo, ce moment a été particulièrement gênant pour elle. Impressionnée par Zinedine Zidane, Géraldine Maillet a d'ailleurs perdu totalement ses moyens.

Présente sur le plateau de TPMP (Touche pas à mon poste) le 20 mars 2024, Géraldine Maillet a raconté sa toute première rencontre avec Zinedine Zidane. Une rencontre fortuite lors d'un séjour à Evian organisé il y a plusieurs années. Alors qu'elle était en plein cours de tennis avec un professeur, la compagne de Daniel Riolo (55 ans) a été surprise par le Ballon d'Or 98, qui a observé sa leçon. Toutefois, elle a perdu ses moyens, tandis que son professeur a surjoué pour en mettre plein les yeux à Zinedine Zidane (53 ans).

Zidane recalé par un joueur de l’équipe de France, «ça m’a fait mal au cœur» https://t.co/Q0cd6v9flX — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Je me suis chi** dessus» « Je suis sur un court de tennis, je joue avec un professeur et le professeur est tout d’un coup très appliqué. C’est-à-dire que je vois qu’il pousse des gémissements quand il joue, il joue un peu au ralenti… J’ai trouvé qu’il était un peu en surrégime pour une leçon qui n’avait aucun intérêt. Je me retourne et je vois Zidane en train de me regarder jouer. Zidane à son prime, la légende », a confié Géraldine Maillet, avant de poursuivre.