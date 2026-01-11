Zidane : La signature à 2M€ que personne n’a vu venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien de l'Algérie pendant cette CAN, Luca Zidane n'a pas pu éviter l'élimination de son équipe en quarts de finale samedi face au Nigeria. Le deuxième fils de Zinédine Zidane, qui évolue à Grenade en deuxième division espagnole en club, a tout de même attiré l'attention autour de lui. A tel point qu'un transfert pourrait se préparer à hauteur de 2M€.

Dans sa volonté de trouver un gardien de qualité pour disputer la CAN, l'Algérie s'est penchée sur le dossier de Luca Zidane. Celui-ci a pris la nationalité il y a quelques mois et cette petite aventure avec les Fennecs lui a permis de recevoir une petite exposition. Son avenir pourrait changer grâce à ça, Zidane évoluant actuellement à Grenade.

Luca Zidane attire l'œil en Croatie Comme le rapporte AS, la présence de Luca Zidane en tant que gardien de l'Algérie lors de la CAN lui a permis de bénéficier d'une plus grande exposition. A l'heure où le mercato occupe toutes les têtes, certains clubs pourraient avoir envie de le recruter. C'est le cas du Dinamo Zagreb qui serait intéressé pour une signature. Luca Zidane est pour le moment lié à Grenade jusqu'en 2027.