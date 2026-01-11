Incroyable, l’OM jette un transfert à 80M€ par la fenêtre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au FC Sochaux-Montbéliard, Robinio Vaz a depuis explosé sous le maillot de l'OM. Depuis le début de la saison, ses apparitions sont régulières et son talent attire l'œil. A seulement 18 ans, les discussions autour de son avenir sont déjà animées. En effet, son talent pourrait être exploité par l'OM qui pourrait faire un gros coup sur le mercato.

Dans quelques semaines, Robinio Vaz pourrait ne plus être un joueur de l'OM. Le jeune talent de 18 ans a marqué les esprits à Marseille mais aussi partout en Europe et d'autres clubs sont sur le coup, à l'image de l'AS Roma. Mais la progression de l'attaquant pourrait être encore plus fulgurante, ce qui pourrait rapporter beaucoup d'argent à Marseille si les dirigeants attendent avant de le vendre.

Un transfert incroyable à l'OM pour 80M€ ? Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2028, Robinio Vaz a le temps de progresser et encore plus marquer les esprits. L'attaquant compte 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison à seulement 18 ans et son transfert pourrait rapporter gros. Encore plus si la vente se faisait plus tard... « Malheureusement, qui va en pâtir ? L’OM. Si l’OM était en mesure de se mettre d’accord avec Robinio Vaz, arriver à le faire briller, ça ne serait pas 20 ou 25 millions que tu pourrais récupérer dans les caisses mais 75 à 80 millions si jamais le gamin est en mesure de pouvoir, on l’a vu avec Martial à Monaco, faire une saison à 20 buts » analyse Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC.