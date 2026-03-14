«Je suis remonté» : Zinedine Zidane s'agace à cause de son mercato !

Amadou Diawara

Alors que les journalistes ont alimenté les rumeurs concernant son avenir, Zinedine Zidane s'est emporté. Face à la presse, le Ballon d'Or 98 a laissé éclater sa colère. Conscient que son sort était loin d'être scellé, Zinedine Zidane a fait clairement savoir qu'il voulait être épargné jusqu'en « fin de saison ».

Après un premier mandat en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid (janvier 2016 - juin 2018), Zinedine Zidane a été rapatrié au Bernabeu en mars 2019. Et lors de la saison 2020-2021, le technicien français a vécu des mois compliqués. A tel point qu'il a décidé de faire ses valises à l'issue de cet exercice. Alors que son départ était déjà annoncé plusieurs mois plus tôt, Zinedine Zidane s'est emporté face à des journalistes.

Zidane recalé par un joueur de l’équipe de France, «ça m’a fait mal au cœur» https://t.co/Q0cd6v9flX — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Je ne mérite pas ce traitement» « J’ai l’impression qu’ici, à chaque conférence de presse on me dit que je peux partir aussi vite que je suis arrivé. Est-ce que ça me fait plaisir d’entendre que je suis dehors à chaque fois qu’on fait un mauvais match ? Eh bien non, je ne suis pas content. Je suis remonté, remonté contre la presse, car j’estime que je ne mérite pas ce traitement », a pesté Zinedine Zidane, présent en conférence de presse au début du mois de février 2021.