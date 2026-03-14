«Je suis remonté» : Zinedine Zidane s'agace à cause de son mercato !

Alors que les journalistes ont alimenté les rumeurs concernant son avenir, Zinedine Zidane s'est emporté. Face à la presse, le Ballon d'Or 98 a laissé éclater sa colère. Conscient que son sort était loin d'être scellé, Zinedine Zidane a fait clairement savoir qu'il voulait être épargné jusqu'en « fin de saison ».
Après un premier mandat en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid (janvier 2016 - juin 2018), Zinedine Zidane a été rapatrié au Bernabeu en mars 2019. Et lors de la saison 2020-2021, le technicien français a vécu des mois compliqués. A tel point qu'il a décidé de faire ses valises à l'issue de cet exercice. Alors que son départ était déjà annoncé plusieurs mois plus tôt, Zinedine Zidane s'est emporté face à des journalistes.
«Je ne mérite pas ce traitement»
« J’ai l’impression qu’ici, à chaque conférence de presse on me dit que je peux partir aussi vite que je suis arrivé. Est-ce que ça me fait plaisir d’entendre que je suis dehors à chaque fois qu’on fait un mauvais match ? Eh bien non, je ne suis pas content. Je suis remonté, remonté contre la presse, car j’estime que je ne mérite pas ce traitement », a pesté Zinedine Zidane, présent en conférence de presse au début du mois de février 2021.
«J’ai envie qu’on me laisse tranquille»
Dans la foulée, Zinedine Zidane en a rajouté une couche : « J’ai envie qu’on me laisse tranquille au moins cette saison, qu’on me laisse travailler avec mon équipe, avec tous mes joueurs. Je veux juste du respect. Et en fin de saison, si je n’y suis pas arrivé oui, il faudra changer. Je l’ai toujours dit, j’ai toujours assumé mes responsabilités. Je suis un peu remonté, mais heureusement. J’ai envie de m’en sortir, de m’affirmer ». Pour rappel, l'ex-technicien du Real Madrid faisait son retour après avoir été testé positif au Covid-19 le 22 janvier 2021.