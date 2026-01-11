100M€ : Le PSG prépare une folie en secret !

Alexis Brunet

Comme il l’a souvent fait par le passé, le PSG scrute le marché brésilien à la recherche d’une nouvelle perle. Luis Campos l’a d’ailleurs peut-être trouvée, car le club de la capitale est annoncé comme étant très intéressé par Luis Pacheco, milieu de terrain défensif de Palmeiras. Pour lui mettre la main dessus, le dirigeant parisien sera toutefois condamné à une folie, car le joueur de 17 ans possède une clause libératoire de 100M€.

Et si le PSG allait une nouvelle fois piocher du côté du Brésil pour se renforcer ? Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo dernièrement, le club de la capitale aurait cette fois dans son viseur Luis Pacheco, selon les informations du journaliste d’ESPN Brasil Bruno Andrade.

Une clause à 100M€ pour Luis Pacheco Luis Pacheco est un joueur âgé de 17 ans qui joue du côté de Palmeiras. Il évolue en tant que milieu défensif et il vient d’être promu au sein de l’équipe première de la formation brésilienne. Il est considéré comme l’un des meilleurs à son poste, mais si le PSG veut le recruter, il devra réaliser une folie car il dispose d’une clause libératoire de 100M€ pour les clubs étrangers.