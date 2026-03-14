Après L’ÉQUIPE du Soir, un célèbre consultant se lance en politique !

A quelques heures du premier tour des élections municipales, plusieurs électeurs pourraient voter pour un ancien joueur de football devenu consultant sur La Chaîne L’EQUIPE. Et visiblement, il est très satisfait de cette reconversion.
Consultant pour La Chaîne L'EQUIPE depuis plusieurs années, Johan Micoud est régulièrement présent sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. Mais l'ancien international français est également une figure des Girondins de Bordeaux avec lesquels il a disputé 260 matches. Et l'ancien milieu offensif est reste très attaché à la ville, ce qui explique qu'il se soit engagé sur la liste sans étiquette de l'économiste Philippe Dessertine en vue des élections municipales dont le premier tour se déroulera ce 15 mars. Un choix assumé par Johan Micoud.
Micoud se lance en politique
« Je n'avais pas spécialement envie d'une carrière politique, c'est surtout la rencontre et le discours qui m'ont séduit. Je n'ai pas de plan de carrière mais je sais que si tu veux vraiment faire évoluer les choses, tu es obligé de t'engager en politique. En janvier, ça s'est finalisé et je suis entré sur la liste (…) J'ai envie de montrer que je peux faire autre chose que ce que j'ai fait. Et une campagne, cela rejoint un peu l'engouement du sport, avec des gens passionnés qui donnent tout, qui dégagent une énergie pour un même objectif », explique-t-il auprès de L’ÉQUIPE avant de poursuivre en évoquant évidemment le fait que la pratique sportive est au cœur de ses préoccupations.
Présent sur la liste de Philippe Dessertine
« Le sport est au centre de notre projet. Il ne s'agit pas seulement de profiter du sport quand il y a un grand événement, mais de le mettre au cœur de la société civile. C'est un enjeu majeur pour les jeunes comme pour les anciens. Concrètement, le plan consiste à donner un accès au sport à tous, avec la possibilité de faire du sport près de chez soi, où que l'on habite », ajoute Johan Micoud, séduit notamment par le projet de Philippe Dessertine qui prévoit aussi de développer un pôle sportif autour du stade Atlantique.