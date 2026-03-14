Après L’ÉQUIPE du Soir, un célèbre consultant se lance en politique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures du premier tour des élections municipales, plusieurs électeurs pourraient voter pour un ancien joueur de football devenu consultant sur La Chaîne L’EQUIPE. Et visiblement, il est très satisfait de cette reconversion.

Consultant pour La Chaîne L'EQUIPE depuis plusieurs années, Johan Micoud est régulièrement présent sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. Mais l'ancien international français est également une figure des Girondins de Bordeaux avec lesquels il a disputé 260 matches. Et l'ancien milieu offensif est reste très attaché à la ville, ce qui explique qu'il se soit engagé sur la liste sans étiquette de l'économiste Philippe Dessertine en vue des élections municipales dont le premier tour se déroulera ce 15 mars. Un choix assumé par Johan Micoud.

Consultant sur la chaîne L'Équipe, Johan Micoud rejoint la liste électorale de Philippe Dessertine (Candidat sans étiquette) pour les municipales 2026.



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Micoud se lance en politique « Je n'avais pas spécialement envie d'une carrière politique, c'est surtout la rencontre et le discours qui m'ont séduit. Je n'ai pas de plan de carrière mais je sais que si tu veux vraiment faire évoluer les choses, tu es obligé de t'engager en politique. En janvier, ça s'est finalisé et je suis entré sur la liste (…) J'ai envie de montrer que je peux faire autre chose que ce que j'ai fait. Et une campagne, cela rejoint un peu l'engouement du sport, avec des gens passionnés qui donnent tout, qui dégagent une énergie pour un même objectif », explique-t-il auprès de L’ÉQUIPE avant de poursuivre en évoquant évidemment le fait que la pratique sportive est au cœur de ses préoccupations.