Transfert avec Kylian Mbappé : C'est terminé !

Alexis Brunet

Dernièrement, Lennart Karl avait quelque peu suscité la polémique du côté du Bayern Munich. Le joueur de 17 ans avait confié à un groupe de supporters bavarois qu’il souhaitait un jour évoluer au Real Madrid. Une déclaration qui n’est pas forcément bien passée pour les dirigeants munichois, mais ce samedi Vincent Kompany a mis fin à la polémique.

« Le Bayern est un club très, très grand. C’est un rêve de jouer ici. Mais un jour, je veux définitivement signer au Real Madrid. » C’est avec cette déclaration que Lennart Karl a déclenché une polémique en Allemagne dernièrement. Des propos tenus auprès d’un petit groupe de supporters qui n’ont pas plu à certains, à commencer par les dirigeants munichois.

Kompany s’exprime sur le cas Lennart Karl Présent en conférence de presse ce samedi, Vincent Kompany est revenu sur la polémique Lennart Karl. Pour l’entraîneur du Bayern Munich, la polémique est terminée. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je considère la situation dans son ensemble et le contexte. Que fait Lennart Karl, 17 ans, au quotidien ? Il s'entraîne bien et très dur. Combien de jeunes de 17 ans en font autant ? Il travaille énormément pour l'équipe en défense et il est performant chaque jour, que ce soit à l'entraînement, en match ou en réunion. Il a peut-être commis une petite erreur de communication, mais à 17 ans, il reste concentré sur l'essentiel. Il a fait une très bonne semaine d’entraînement. » Le coach belge a également affirmé que le milieu offensif avait appelé ses dirigeants pour s’expliquer.