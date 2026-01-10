Départ du PSG : La grande annonce pour le prochain club de Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable leader du PSG, Ousmane Dembélé a accompli d'immenses exploits l'année dernière. L'attaquant français doit maintenant réfléchir à la question de son avenir avec le club de la capitale, lui dont le contrat le lie jusqu'en 2028. Pour Fabrice Hawkins, d'autres solutions s'ouvriront à lui si jamais il était placé sur le marché.

A 28 ans, Ousmane Dembélé a vu sa carrière prendre un autre tournant en menant le PSG vers un sacre historique en Ligue des champions. L'attaquant français pourrait attirer d'autres clubs sur le mercato mais le PSG souhaite prolonger son contrat. Fabrice Hawkins évoque l'Arabie saoudite parmi les autres solutions envisagées.

Le PSG veut prolonger Dembélé Ces dernières semaines, le PSG a commencé à entamer les démarches pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger son contrat à Paris. Le joueur de 28 ans est lié jusqu'en 2028 au club de la capitale et pour le moment, la première offre n'a pas porté ses fruits. « Dembélé a-t-il des sollicitations ? Honnêtement, je n’ai pas entendu de clubs se rapprocher du PSG. Est-ce qu’il y a des offres aujourd’hui ? Non » explique d'abord Fabrice Hawkins dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.