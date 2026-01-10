La séparation temporaire avec Mbappé est confirmée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de ce mercato hivernal, l'OL s'est offert un beau cadeau en recrutant dans ses rangs le jeune Endrick, prêté par le Real Madrid. Le Brésilien de 19 ans bénéficiait d'un temps de jeu très faible aux côtés de Kylian Mbappé, mais il confirme déjà qu'il se sent prêt pour un retour à la fin de la saison.

Recruté par le Real Madrid en 2024, Endrick est considéré comme une pépite. Mais il a eu du mal à se faire une place au sein de l'effectif madrilène et il fallait trouver une solution. Prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison, Endrick aura l'occasion de se montrer avant de faire son grand retour.

« C'est juste une pause » En quittant le Real Madrid juste avant Noël, Endrick n'avait pas pu cacher son émotion même s'il sait que ce n'est que temporaire. « Quitter le plus grand club du monde, où tout le monde rêve de jouer, serait difficile pour n'importe qui, mais je ne pars pas. C'est juste une pause » a-t-il déclaré à Reuters.