Départ de Kylian Mbappé : Une star du PSG annonce du lourd en privé !

A l’été 2024, Kylian Mbappé décidait de faire ses valises et de quitter le PSG après y avoir passé 7 saisons. Le Français partait ainsi au Real Madrid et on prédisait alors le pire au club de la capitale. C’était sans compter sur Ousmane Dembélé. Devenu le leader d’attaque du PSG en l’absence de Mbappé, le numéro 10 parisien était à l’époque plus motivé que jamais.

Avec le départ de Kylian Mbappé, on s’inquiétait pour le PSG. Il n’y avait pas de quoi. Sans celui qui est parti au Real Madrid, le club de la capitale a tout raflé avec bien évidemment la Ligue des Champions. Pour y arriver, Luis Enrique a pu compter sur un très grand Ousmane Dembélé. En l’absence de Mbappé, ce dernier n’a pas hésité à prendre ses responsabilités sur le terrain. Il avait d’ailleurs été très clair à ce propos en privé.

« Je veux et je vais prendre mes responsabilités » Ousmane Dembélé est donc devenu le leader du PSG suite au départ de Kylian Mbappé. Un costume qu’il a endossé à la perfection. A ce propos, suite à la signature de son compatriote au Real Madrid à l’été 2024, Dembélé confiait en coulisses, comme le rapporte France Football : « Si jamais ça se passe mal, je suis le premier joueur sur lequel on va tomber. Donc je veux et je vais prendre mes responsabilités ».