Malaise avec une star du PSG : L'improbable coup de gueule en privé !

Alexis Brunet

Depuis 2023, Borja Alvarez occupe le poste d’entraîneur des gardiens au PSG. Vu les dernières prestations des portiers parisiens lors des séances de tirs au but, le club de la capitale n’a rien à redire à son entraîneur, mais ce n’est pas forcément le cas de Gianluigi Donnarumma. Lors de son passage à Paris, l’Italien n’avait pas beaucoup apprécié les méthodes d'Alvarez et il l’avait fait savoir.

En 2023, le PSG avait décidé de miser sur Luis Enrique pour incarner son nouveau projet et ce dernier n’était pas arrivé seul. Alors habitué à officier en deuxième division espagnole, Borja Alvarez avait été emmené à Paris par l’ancien coach du Barça pour occuper le poste d’entraîneur des gardiens. Un choix qui s’avère aujourd’hui plus que payant.

Le PSG très en réussite lors des séances de tirs au but C’est simple, depuis l’arrivée de Borja Alvarez, le PSG a remporté toutes les séances de tirs au but qu’il a disputées. Souvent avec la manière, comme face à Flamengo en finale de Coupe intercontinentale où Matvey Safonov avait arrêté trois tentatives brésiliennes de suite. Plus récemment, face à l’OM lors du Trophée des champions, c’est Lucas Chevalier qui a brillé en s’interposant par deux fois face aux tireurs marseillais.