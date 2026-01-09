PSG - Transfert de Barcola : C'est confirmé !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Bradley Barcola a bien progressé, prouvant qu’il faisait partie des meilleurs du monde à son poste. Le club de la capitale semble satisfait de lui car il lui aurait d’ailleurs fait une offre de prolongation de contrat, malgré les rumeurs d’un potentiel départ, du côté de l’Angleterre notamment.

Il y a quelques semaines, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait lancé les grandes manœuvres pour Bradley Barcola. Le club de la capitale compte sur son attaquant à qui une proposition de prolongation de contrat a été faite. Pour le moment, les dirigeants parisiens n’ont toutefois pas eu de réponses du clan de l’ancien Lyonnais.

Négociations confirmées ! Ce vendredi, c’est RMC Sport qui confirme cette information en indiquant que le PSG a bien fait une offre de prolongation à Bradley Barcola. Il est précisé que des négociations avaient commencé avec l’ancien agent de l’attaquant, mais elles se sont par la suite stoppées, puis elles ont repris avec le nouveau représentant du joueur de 23 ans, le même que celui d’Ousmane Dembélé.