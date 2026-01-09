Transferts : La recrue de l’OM qui va déjà prendre la porte !

Alexis Brunet

L’été dernier, comme c’est souvent le cas, l’OM avait fait venir une floppée de nouveaux joueurs. Certains se sont imposés, mais ce n’est pas le cas d’Angel Gomes. L’ancien Lillois ne donne pas satisfaction à Roberto De Zerbi et le club phocéen aurait pris une grande décision à son sujet : il souhaiterait déjà s’en séparer.

Quand vient le mercato estival du côté de l’OM, Pablo Longoria est aux anges. Le président marseillais adore faire venir des nouveaux joueurs dans son club et il le prouve chaque année. Toutefois, il n’est pas toujours très inspiré et une recrue arrivée il y a seulement quelques mois pourrait déjà faire ses valises.

L’OM ne veut déjà plus d’Angel Gomes Selon les informations de La Provence, c’est Angel Gomes qui serait déjà sur le départ. Arrivé libre de tout contrat l’été dernier après quelques années du côté de Lille, il n’a pas réussi à se faire une place à l’OM, qui souhaiterait le vendre cet hiver. Un aveu d’échec, mais qui pourrait permettre à Pablo Longoria de réaliser un joli coup car le milieu de terrain anglais est évalué à 18M€ par le site Transfermarkt.