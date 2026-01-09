Signature d’une star : L’offre du PSG est partie !

Alexis Brunet

La saison dernière, Ousmane Dembélé a prouvé à toute l’Europe qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde et cela lui a notamment permis de remporter le Ballon d’or. Le club de la capitale souhaite donc récompenser son attaquant et lui aurait fait une offre orale de prolongation de contrat. Les grandes négociations commencent.

À l’été 2023, le PSG tentait un pari sur le marché des transferts en s’offrant Ousmane Dembélé pour 50M€, qui évoluait jusqu’alors au FC Barcelone. De nombreux observateurs pensaient que le champion de France s’était alors trompé, mais force est de constater que finalement le pari a été payant.

Une saison historique pour Dembélé Après une première saison d’adaptation, Ousmane Dembélé a émerveillé tout le monde l’année dernière. Le Français a été l’un des grands artisans de la réussite insolente du PSG, qui a mis la main sur presque tous les trophées, à commencer par la Ligue des champions. L’ancien Barcelonais a inscrit 35 buts tout en délivrant 16 passes décisives, ce qui lui a permis de remporter le Ballon d’or.