A cause du PSG, un joueur va avoir recours à «un accompagnement mental» ?

Mercredi soir, le PSG a pris une option sur les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant 5-2 face à Chelsea lors du huitième de finale aller. Toutefois rien n’est encore joué et les Parisiens vont devoir se déplacer le 17 mars sur la pelouse des Blues, mais la défaite à Paris pourrait avoir de lourdes conséquences. Explication.
Le PSG a déjà un pied en quart de finale de Ligue des champions. Mercredi, le club de la capitale recevait Chelsea en huitième de finale aller au Parc des princes et il s’en est très bien sorti. Les Parisiens se sont imposés 5-2 grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Vitinha, ainsi qu’un doublé de Khvicha Kvaratskhelia.
Qui dans les buts de Chelsea pour le match retour ?
Si le PSG a pu prendre une aussi grande avance sur Chelsea, c’est en partie grâce à Filip Jörgensen, le gardien des Blues. Ce dernier a réalisé plusieurs erreurs, qui ont coûté cher à son équipe. Selon Christophe Lollichon, ancien entraîneur des portiers londoniens, Liam Rosenior devrait toutefois maintenir sa confiance au Danois. « Si je devais prendre une telle décision, je continuerais avec Jörgensen, parce que tu ne peux pas condamner un gardien sur un seul match. Il a commis des erreurs d'appréciation, qu'il ne doit plus répéter, mais il n'est pas non plus dans la situation d'un (Antonin) Kinsky, qui serait plus compliqué à relancer », a déclaré Lollichon à L’Équipe.
Un accompagnement mental pour Jörgensen ?
En concurrence avec Robert Sanchez, Filip Jörgensen pourrait se faire voir proposer un accompagnement mental selon Christophe Lollichon. « Il faudrait dire clairement à Jörgensen qu'on lui fait confiance, lui proposer éventuellement un accompagnement mental, et tenir dans le même temps un discours clair à Sanchez, pour ne pas le perdre. Dans de telles situations, tu ne peux pas te départir d'une certaine transparence. » En attendant de savoir qui débutera dans les buts de Chelsea le 17 mars contre le PSG, il y aura peut-être déjà un élément de réponse ce samedi, puisque les Blues reçoivent Newcastle ce samedi.