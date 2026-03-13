A cause du PSG, un joueur va avoir recours à «un accompagnement mental» ?

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG a pris une option sur les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant 5-2 face à Chelsea lors du huitième de finale aller. Toutefois rien n’est encore joué et les Parisiens vont devoir se déplacer le 17 mars sur la pelouse des Blues, mais la défaite à Paris pourrait avoir de lourdes conséquences. Explication.

Le PSG a déjà un pied en quart de finale de Ligue des champions. Mercredi, le club de la capitale recevait Chelsea en huitième de finale aller au Parc des princes et il s’en est très bien sorti. Les Parisiens se sont imposés 5-2 grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Vitinha, ainsi qu’un doublé de Khvicha Kvaratskhelia.

🗣️ Liam Rosenior on Robert Sanchez and Filip Jorgensen. "Rob is one of the best goalkeepers in the league. And with Filip, everybody makes mistakes in life and football. I have got no issues or lack of trust with the two goalkeepers I have." pic.twitter.com/Yzra00GJNS — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 13, 2026

Qui dans les buts de Chelsea pour le match retour ? Si le PSG a pu prendre une aussi grande avance sur Chelsea, c’est en partie grâce à Filip Jörgensen, le gardien des Blues. Ce dernier a réalisé plusieurs erreurs, qui ont coûté cher à son équipe. Selon Christophe Lollichon, ancien entraîneur des portiers londoniens, Liam Rosenior devrait toutefois maintenir sa confiance au Danois. « Si je devais prendre une telle décision, je continuerais avec Jörgensen, parce que tu ne peux pas condamner un gardien sur un seul match. Il a commis des erreurs d'appréciation, qu'il ne doit plus répéter, mais il n'est pas non plus dans la situation d'un (Antonin) Kinsky, qui serait plus compliqué à relancer », a déclaré Lollichon à L’Équipe.