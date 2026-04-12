Vente OM : Voilà le sauveur de l'OM, il balance son nom à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années désormais, les débats s'enchaînent autour de la vente de l'OM et plusieurs investisseurs ont même été annoncés comme potentiels futurs propriétaires du club. Finalement rien a changé depuis 2016, et ce n'est peut pas une mauvaise nouvelle à en croire un journaliste.

Bien installé à l'OM où il est propriétaire depuis quasiment 10 ans, Frank McCourt n'en subit pas moins pour autant des critiques récurrentes à Marseille compte tenu de l'absence de trophées. Cependant, le journaliste Karim Bennani rappelle que les Marseillais devraient plutôt remercier le Bostonien d'avoir sauvé le club qui aurait pu être racheté par un certain Gérard Lopez.

Départ de Marseille : La grande décision à l’OM ! https://t.co/3BF2sCQBhZ — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

McCourt a sauvé l'OM ? « C'est plus que louable, c'est vital ! Sans lui, je ne sais pas où serait l'OM aujourd'hui. On parle des Girondins de Bordeaux, mais je rappelle juste que Gérard Lopez était en course pour racheter l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. Il avait même une longueur d'avance et McCourt est sorti du chapeau. Donc oui, l'OM doit remercier un homme comme Frank McCourt qui a investi son argent personnel et qui a même redonner de l'ambition à l'OM. Parce que mine de rien, Marseille se bat chaque année pour le Top 3. Certes il n'y a pas eu de titres, mais l'OM vibre chaque année pour aller chercher une place qualificative en Ligue des champions. On peut raconter ce qu'on veut, mais c'est un homme qui a investi son argent personnel pour essayer de faire passer un cap à l'OM », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.