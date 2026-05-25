Vente de l’OM : L’entourage de Frank McCourt annonce le verdict !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Propriétaire de l’OM depuis presque 10 ans, Frank McCourt a confirmé récemment être à la recherche d’un nouvel investisseur, mais pourrait-il être tenté de céder définitivement le club, dans lequel il a investi près de 700M€ ? Dans l’entourage de l’homme d’affaires américain, on assure que ce n’est pas le cas.

Après une période difficile pour l’OM marquée par les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, Frank McCourt avait pris la parole auprès du JDD afin d’évoquer la réorganisation au sein de l’organigramme de l’OM, mais aussi confirmer sa recherche d’un nouveau partenaire stratégique afin de permettre au club d’atteindre « le niveau supérieur ».

«Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique» L’homme d’affaires américain avait réaffirmé son engagement à l’OM, dont il est propriétaire depuis 2016 et ne semble pas enclin à céder définitivement. « Un nouvel investisseur ? Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », confiait Frank McCourt à propos de l’arrivée d’un nouvel investisseur.