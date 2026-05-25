Vente de l’OM : L’entourage de Frank McCourt annonce le verdict !

Propriétaire de l’OM depuis presque 10 ans, Frank McCourt a confirmé récemment être à la recherche d’un nouvel investisseur, mais pourrait-il être tenté de céder définitivement le club, dans lequel il a investi près de 700M€ ? Dans l’entourage de l’homme d’affaires américain, on assure que ce n’est pas le cas.
Après une période difficile pour l’OM marquée par les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, Frank McCourt avait pris la parole auprès du JDD afin d’évoquer la réorganisation au sein de l’organigramme de l’OM, mais aussi confirmer sa recherche d’un nouveau partenaire stratégique afin de permettre au club d’atteindre « le niveau supérieur ».
«Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique»
L’homme d’affaires américain avait réaffirmé son engagement à l’OM, dont il est propriétaire depuis 2016 et ne semble pas enclin à céder définitivement. « Un nouvel investisseur ? Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », confiait Frank McCourt à propos de l’arrivée d’un nouvel investisseur.
Une vente du club toujours écartée dans l’entourage de McCourt
Comme indiqué par La Provence, dans l’entourage de Frank McCourt, on affirme qu’il s’agit simplement d’une « recherche d’investisseur minoritaire » et on se montre catégorique concernant une éventuelle vente totale de l’OM, assurant que ce n’est pas à l’ordre du jour. À la fin du mois de février dernier, le quotidien régional avait tout de même fait fuiter un montant que le Bostonien aurait en tête s’il devait se séparer du club : 1,2 milliard de dollars. « Il ne vendra jamais à moins de 1,2 milliard ! », assurait une source américaine.