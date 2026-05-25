«Ça ne sert à rien d’essayer» : Le PSG a changé de stratégie pour le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG a subi plusieurs échecs sur le mercato. De ce fait, le club parisien a adapté et changé sa stratégie sur le marché des transferts, en décidant de recruter uniquement des joueurs pleinement convaincus par le projet sportif qui leur est présenté. Explications.

Le PSG dispose désormais d’un effectif colossal. Et pour cause, au cours des dernières saisons, le club parisien a réussi de très gros coups sur les différentes périodes de mercato. Surtout, contrairement aux années précédentes, le club de la capitale s’est particulièrement appliqué sur un point : celui de recruter uniquement des joueurs totalement convaincus par le projet mis en place par le PSG.

Le PSG s’est fait recaler par des grands joueurs Car comme l’indique l’Equipe ce dimanche, le PSG s’est souvent fait recaler par certains joueurs qui doutaient du projet parisien. Cela a notamment été le cas pour Harry Kane en 2023, mais également pour Michael Olise et Rayan Cherki en 2024. Les trois joueurs ont un moment où un autre douté des garanties sportives et de temps de jeu que pouvait offrir le PSG, qui venait de se séparer de plusieurs grandes stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé, ou encore Neymar. « Beaucoup ont pensé que le PSG allait redevenir un petit club », reconnaît d’ailleurs un membre du PSG ayant souhaité rester anonyme en interne.