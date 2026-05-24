Michael Olise recale le PSG : Les raisons dévoilées dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Michael Olise décidait de quitter Crystal Palace. Convoité par le PSG, l’ailier français a finalement décidé de se laisser convaincre par le Bayern Munich. Alors que l’international Français fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde, ce dernier a refusé de venir à Paris pour des raisons bien précises. Explications.

Le PSG dispose d’un effectif exceptionnel. Cela est notamment lié au fait que le club parisien ait réussi de très beaux coups sur le mercato au cours des dernières années. Cependant, comme l’indique l’Equipe ce dimanche, le club de la capitale et ses dirigeants ont vécu de nombreux échecs. Cela a notamment été le cas avec un certain Michael Olise. L’ailier droit ayant décidé de quitter Crystal Palace en 2024, avait été la cible du PSG, mais avait finalement décidé de rejoindre le Bayern Munich où il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

Olise avait des doutes sur le PSG A ce propos, le quotidien sportif révèle que Michael Olise avait décidé de repousser les avances du PSG pour les mêmes raisons qu’Harry Kane. Ainsi, l’attaquant anglais tout comme l’ailier talentueux ont estimé que le club parisien n’offrait pas suffisamment de garanties sportives. Cela s’explique notamment que depuis les départs de Neymar, Lionel Messi ou encore de Kylian Mbappé en 2024, beaucoup d’acteurs du football estimaient que le PSG était sur la pente descendante.