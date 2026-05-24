Mercato : Harry Kane a dit non à un transfert à Paris, les révélations du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de Tottenham à l’été 2024, Harry Kane aurait pu rejoindre le PSG. Telle était en tout cas la volonté des dirigeants, qui ont finalement vu l’attaquant anglais débarquer au Bayern Munich. À l’époque, le club de la capitale, qui venait de perdre Kylian Mbappé, souffrait d'un manque d’attractivité comme on l’explique en interne.

Buteur à l’aller et au retour lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4 et 1-1), Harry Kane aurait pu vivre cette double confrontation en tant que joueur parisien. Parti de Tottenham à l’été 2024, l’attaquant anglais figurait en effet dans les petits papiers du club de la capitale, désireux de miser sur lui pour oublier Kylian Mbappé. Finalement, Kane avait privilégié le Bayern Munich.

« Il ne croyait pas vraiment au projet PSG » À l’époque, le PSG avait perdu de son attractivité après le départ de ses stars comme on le reconnaît en interne. « Beaucoup ont pensé que le PSG allait redevenir un petit club », estime-t-on au sein du club, dans des propos rapportés par L’Équipe. Le dossier Harry Kane est révélateur de la situation passée comme on l’explique au PSG : « À son âge, il voulait rejoindre un club capable de remporter immédiatement la Ligue des champions. Il ne croyait pas vraiment au projet PSG ».