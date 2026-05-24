Mercato : Harry Kane a dit non à un transfert à Paris, les révélations du PSG !

Parti de Tottenham à l’été 2024, Harry Kane aurait pu rejoindre le PSG. Telle était en tout cas la volonté des dirigeants, qui ont finalement vu l’attaquant anglais débarquer au Bayern Munich. À l’époque, le club de la capitale, qui venait de perdre Kylian Mbappé, souffrait d'un manque d’attractivité comme on l’explique en interne.
Buteur à l’aller et au retour lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4 et 1-1), Harry Kane aurait pu vivre cette double confrontation en tant que joueur parisien. Parti de Tottenham à l’été 2024, l’attaquant anglais figurait en effet dans les petits papiers du club de la capitale, désireux de miser sur lui pour oublier Kylian Mbappé. Finalement, Kane avait privilégié le Bayern Munich.
« Il ne croyait pas vraiment au projet PSG »
À l’époque, le PSG avait perdu de son attractivité après le départ de ses stars comme on le reconnaît en interne. « Beaucoup ont pensé que le PSG allait redevenir un petit club », estime-t-on au sein du club, dans des propos rapportés par L’Équipe. Le dossier Harry Kane est révélateur de la situation passée comme on l’explique au PSG : « À son âge, il voulait rejoindre un club capable de remporter immédiatement la Ligue des champions. Il ne croyait pas vraiment au projet PSG ».
« Il aurait apporté une énergie incroyable »
Des discussions avaient bien été entamées entre le PSG et le clan Harry Kane, des échanges compliqués qui n’ont pas été facilités par les exigences financières de l’Anglais. « On savait que pendant deux ans, il allait vouloir "tuer" tout le monde. Il aurait apporté une énergie incroyable », déclare-t-on aujourd’hui dans la capitale. Finalement, le Paris Saint-Germain est parvenu à remporter la première Ligue des champions sans sa priorité offensive, toujours en quête d’un titre européen avec le mastodonte bavarois.