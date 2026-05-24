Départ à l’OM ou nouveau contrat au LOSC : Bruno Genesio fait durer le suspense

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est déjà annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille, en dépit d’un contrat jusqu’en juin 2027. Son bilan ne semble pas avoir convaincu la nouvelle direction marseillaise, qui aurait déjà pris les devants en rencontrant Bruno Genesio, qui pourrait bientôt quitter le LOSC libre.
Qui sera le prochain coach de l’OM ? Tout porte à croire qu’après Roberto De Zerbi et Habib Beye, le banc phocéen connaitra un nouveau propriétaire dans les semaines à venir. Et les options ne manquent pas, en France comme à l’étranger...
Le casting est lancé à l’OM
Un retour de Christophe Galtier fait énormément parler en ce moment, avec plusieurs sources qui assurent d’ailleurs qu’il serait déjà à Marseille. Son aventure en Arabie Saoudite est proche de la fin et il ailerait retrouver la France, avec un possible défi de taille du côté de l’OM, club auquel il a toujours été très attaché depuis son passé de joueur. Mais le favori du nouveau président Stéphane Richard semble plutôt être Bruno Genesio, qu’il aurait personnellement rencontré et dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain.
Genesio n’a toujours pas donné la moindre réponse
D’après les informations de TMW, à Lille on se préparerait à toutes les possibilités. Le président Olivier Létang aurait ainsi activer des nombreuses pistes, comme celle menant à Stéphane Dumont de Troyes, mais surtout celle qui concernerait Davide Ancelotti. Le fils de Carlo Ancelotti, actuellement membre du staff du Brésil, serait extrêmement apprécié au sein du LOSC et pourrait bien être l’heureux élu. Sauf que le portail italien nous apprend que Bruno Genesio n’aurait toujours pas tranché pour son avenir et en dépit de son silence depuis la fin de la saison, il pourrait toujours accepter un nouveau défi en signant un nouveau contrat avec le club lillois.