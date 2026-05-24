Départ à l’OM ou nouveau contrat au LOSC : Bruno Genesio fait durer le suspense

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est déjà annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille, en dépit d’un contrat jusqu’en juin 2027. Son bilan ne semble pas avoir convaincu la nouvelle direction marseillaise, qui aurait déjà pris les devants en rencontrant Bruno Genesio, qui pourrait bientôt quitter le LOSC libre.

Qui sera le prochain coach de l’OM ? Tout porte à croire qu’après Roberto De Zerbi et Habib Beye, le banc phocéen connaitra un nouveau propriétaire dans les semaines à venir. Et les options ne manquent pas, en France comme à l’étranger...

Le casting est lancé à l’OM Un retour de Christophe Galtier fait énormément parler en ce moment, avec plusieurs sources qui assurent d’ailleurs qu’il serait déjà à Marseille. Son aventure en Arabie Saoudite est proche de la fin et il ailerait retrouver la France, avec un possible défi de taille du côté de l’OM, club auquel il a toujours été très attaché depuis son passé de joueur. Mais le favori du nouveau président Stéphane Richard semble plutôt être Bruno Genesio, qu’il aurait personnellement rencontré et dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain.